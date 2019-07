Kulturnachrichten

Mittwoch, 17. Juli 2019

Filmfestival Locarno präsentiert Programm Das Filmfestival Locarno wird in seiner 72. Ausgabe ab Mitte August mehr als 200 Filme zeigen. Das sagte die französische Festivalleiterin Lili Hinstin bei der Vorstellung des Programms und erläuterte die Themen der diesjährigen Ausgabe: "Das Kino soll uns helfen, unsere Wohlfühlzonen zu verlassen und uns den drängenden und verunsichernden Fragen der Gegenwart zu stellen." Deutsche Spielfilme nehmen mit drei Produktionen am Wettbewerb teil. Darunter ist auch das Vater-Tochter-Drama "Das freiwillige Jahr" von Ulrich Köhler und Henner Winckler, das im Wettbewerb als Weltpremiere läuft und sich für den Hauptpreis, den Goldenen Leoparden, bewirbt. In der Kategorie Publikumspreis ist Patrick Vollraths Action-Thriller "7500" im Wettbewerb. In der Nachwuchs-Sektion "Cineasti del presente" ("Filmemacher der Gegenwart") zeigen Elsa Kremser und Levin Peter "Space Dogs" - eine Dokumentation, die den Spuren der 1957 von den Sowjets als erstes Lebewesen in den Weltraum geschickten Hündin Laika folgt.

Freispruch für Vertreter von Reporter ohne Grenzen Der Vertreter der Organisation Reporter ohne Grenzen in der Türkei ist vom Vorwurf der "Terrorpropaganda" freigesprochen worden. Ein Gericht in Istanbul sprach am Mittwoch mit Erol Önderoglu auch die Menschenrechtlerin Sebnem Korur Fincanci und den Autor Ahmet Nesin frei. Sie hatten 2016 die später geschlossene prokurdische Zeitung "Özgür Gündem" unterstützt.

Indisches Filmfestival beginnt in Stuttgart Europas größtes indisches Filmfestival wird am Abend mit der Komödie "Kuchh Bheege Alfaaz - Rain Soaked Words" in Stuttgart eröffnet. Die Themenschwerpunkte bei der 15. Ausgabe des Festivals sind Liebe, Beziehungen und Partnerschaft. Rund 50 aktuelle Filme aus ganz Indien sollen im fünftägigen Programm gezeigt, werden, darunter auch der Sommerfilm "Dhadak" von Shashank Khaitan - erst vor zwei Tagen hatte der Film Weltpremiere in Indien. Man wolle mit dem Festivalprogramm die ganze Vielfalt des indischen Kinos mit all seinen Regionen, Sprachen und Themen widerspiegeln, erklärten die Veranstalter. Der Hauptpreis des Festivals, der "German Star of India", für den besten Spielfilm ist mit 4000 Euro dotiert. Zudem werden Auszeichnugen für den besten Kurzfilm, die beste Doku und den Publikumspreis vergeben.

R. Kelly bleibt wegen Missbrauchsvorwürfen in Haft Der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte US-Sänger R. Kelly muss nach erneuten Vorwürfen vorerst in Haft bleiben. Ein Richter in Chicago lehnte es ab, den Musiker ("I Believe I Can Fly") gegen Kaution freizulassen. Der 52-Jährige war vorige Woche festgenommen worden. Die Anklage beschreibt den Sänger als "extreme Gefahr", wie die "Chicago Tribune" berichtete. Die Staatsanwaltschaft legt dem früheren Superstar 13 Anklagepunkte zur Last, unter anderem die Produktion von Kinderpornografie. Zudem soll Kelly Mitarbeiter angestiftet haben, Mädchen für illegale sexuelle Handlungen zu gewinnen. Neue Anklagepunkten betreffen die Misshandlung von zehn Frauen, darunter acht Minderjährige. Kelly, der jahrelang zu den erfolgreichsten R&B-Künstlern zählte, hatte seinen Kritikern immer wieder Rufmord-Kampagnen vorgeworfen. Kelly beteuert seine Unschuld.

Italienischer Bestseller-Autor Camilleri gestorben Der italienische Bestseller-Autor Andrea Camilleri ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren in einem Krankenhaus in Rom, wie die Gesundheitsbehörde der Stadt mitteilte. Camilleri ist vor allem für die Krimis mit dem Kommissar Salvo Montalbano bekannt. Camilleri galt als kritische Stimme des Landes und befasste sich in seinen Geschichten mit heiklen Themen, wie Korruption oder dem organisierte Verbrechen. Begonnen hatte er seine Karriere als Theater- und Rundfunkregisseur. Camilleri hat mehr als 100 Bücher geschrieben, schaffte aber erst mit fast 70 Jahren mit seinen "Montalbano"-Krimis den Durchbruch. Die Bücher wurden ab 1994 zuerst in Italien veröffentlicht, später auch in 30 Sprachen übersetzt, sodass Camilleri auch international bekannt wurde.

Frankreich stimmt für Wiederaufbau von Notre Dame Frankreich hat den Weg frei gemacht für eine zügige Restaurierung der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Fast auf den Tag genau drei Monate nach dem Brand stimmte die Nationalversammlung für das Gesetz zum Wiederaufbau der Kirche, die bei dem Feuer am 15. April teilweise zerstört wurde. Präsident Macron hatte angekündigt, Notre Dame schnellstmöglich instandzusetzen. Er möchte, dass der Wiederaufbau des Pariser Wahrzeichens zu den Olympischen Spielen im Jahr 2024 fertig wird.

OECD-Bildungsdirektor für deutsches Zentralabitur OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher empfiehlt Deutschland ein Zentralabitur. Ein Abitur auf Landesebene mache wenig Sinn, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Denn am Ende würden sich die Schüler um die gleichen Hochschulen und Ausbildungsplätze bewerben. Ein Zentralabitur verspreche auch eine verbesserte Qualität bei den Abschlussprüfungen, denn die Länder könnten ihre Ressourcen dann gemeinsam für die Entwicklung eines guten Aufgabenpools nutzen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) organisiert unter anderem die internationale Schul-Vergleichsstudie Pisa.

Bildungs- und Teilhabepaket wird nur wenig genutzt Das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche in einkommensschwachen Familien wird weniger genutzt als möglich. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung unter Berufung auf Zahlen der Bundesregierung, die die Linken-Fraktion angefordert hatte. Danach gab es im vergangenen Jahr gut zwei Millionen Kinder und Jugendliche, die von den staatlichen Zuschüssen für Nachhilfeunterricht, Fahrtkosten zur Schule oder ein warmes Mittagessen hätten profitieren können. Im Mai, einem für die Inanspruchnahme der Leistungen typischen Monat, nutzten aber nur rund 600.000 von ihnen solche Angebote. Bei der Lernförderung waren es knapp 106.000 und bei den Fahrtkosten 57.000.

Quedlinburg plant Lyonel-Feininger-Stiftung Zum 148. Geburtstag des Bauhaus-Künstlers Lyonel Feininger wird im Feininger-Museum in Quedlinburg eine Stiftung gegründet. Dies teilte eine Sprecherin der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt mit. Die Stiftung trägt demnach den Namen des Kunstlsammlers Armin Rühl, der gut 100 Werke des Malers gesammelt hat. Das Lyonel-Feininger-Museum in Quedlinburg hat nach eigenen Angaben umfangreiche Bestände an Werken des Malers. Lyonel Feininger war ein deutsch-amerikanischer Maler, Grafiker und Karikaturist. Ab 1909 war er Mitglied der Berliner Secession. Mit seinen Arbeiten am Bauhaus seit 1919 gehört er zu den bedeutendsten Künstlern der Klassischen Moderne.

Südafrikanischer Musiker Johnny Clegg gestorben Der südafrikanische Musiker Johnny Clegg ist tot. Er sei nach einem langen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs in seinem Haus in Johannesburg gestorben, sagte sein Manager Roddy Quin dem südafrikanischen Fernsehen. Clegg wurde 66 Jahre alt. Während der Apartheidzeit spielte der Weiße Clegg in seinen Bands auch mit schwarzen Musikern zusammen und wurde weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Bei vielen seiner Hits ließ er sich von der Sprache der Zulu und Melodien aus den südafrikanischen Townships beeinflussen.

"Game of Thrones" für 32 Emmys nominiert Die kürzlich zu Ende gegangene Erfolgsserie "Game of Thrones" ist für die Rekordzahl von 32 Emmys nominiert worden. Das Fantasy-Epos übertraf mit seiner achten und letzten Staffel den bisherigen Allzeitrekord der Polizeiserie "NYPD Blue", die 1994 27 mal für die begehrten US-Fernsehpreise nominiert worden war. Die Emmys werden am 22. September verliehen.