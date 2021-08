Kulturnachrichten

Samstag, 14. August 2021

Filmfestival Locarno endet mit Preisverleihung Beim Internationalen Filmfest Locarno werden an diesem Samstag die Preise verliehen. Am "Concorso internazionale", dem Wettbewerb um den Goldenen Leoparden, den Hauptpreis für den besten Film, haben 17 Spielfilme aus aller Welt teilgenommen. Als Top-Favorit gilt die von deutschen Produzenten mitrealisierte Polit-Satire "Nebesa" ("Der Schein trügt") vom serbischen Regisseur Srdan Dragojevic. Chancen auf eine Auszeichnung hat das deutsche Kino auch im zweiten wichtigen Wettbewerb, "Cineasti del presente" ("Filmemacher der Gegenwart"). Hier waren 15 Filme von Nachwuchs-Filmemachern im Rennen. Der Romanverfilmung "Niemand ist bei den Kälbern" der deutsch-iranischen Regisseurin Sabrina Sarabi werden weithin die größten Gewinnchancen eingeräumt.Vergeben werden sollen diese und die weiteren Auszeichnungen, etwa für beste Regie und herausragendes Schauspiel, am Abend auf einer Gala unterm Sternenzelt. Dazu werden bis zu 5000 Zuschauer auf der Piazza Grande, dem Marktplatz des Touristenortes am Schweizer Ufer des Lago Maggiore, erwartet.

US-Sängerin Nanci Griffith ist tot Die US-amerikanische Country- und Folksängerin und Songschreiberin Nanci Griffith ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Das teilte ihr Management mit. Griffith war unter anderen bekannt für ihre Aufnahme des Songs "From a Distance", mit dem Bette Midler später einen Welthit hatte. 1994 bekam Griffith einem Grammy für das beste zeitgenössische Folkalbum "Other Voices/Other Rooms", das mit seinem Titel Bezug auf die gleichnamige Novelle von Truman Capote nimmt. Darauf singt sie traditionelle Folksongs mit Harris, John Prine, Arlo Guthrie and Guy Clark.

Mexiko gedenkt Eroberung durch Spanier vor 500 Jahren Mit einer umstrittenen Gedenkfeier hat Präsident Andrés Manuel López Obrador an den Untergangs des Aztekenreichs im heutigen Mexiko vor 500 Jahren erinnert. Der linksnationalistische Staatschef bat am Freitag die Opfer der "Katastrophe" der spanischen Eroberung um Verzeihung. So etwas dürfe nie wieder vorkommen, sagte er bei der offiziellen Gedenkfeier in Mexiko-Stadt vor Vertretern indigener Völker aus Mexiko, den USA und Kanada sowie Militärs und Politikern.Zum Jahrestag des Falls der Aztekenhauptstadt Tenochtitlan am 13.August 1521 ließ die Regierung auf dem zentralen Platz Zócalo zudem eine kleinere Nachbildung des Haupttempels der Azteken errichten. Wichtige Archäologen des Landes lehnten das allerdings ab. Wenige Meter entfernt von den Überresten des echten Templo Mayor sei dies einfach nur Effekthascherei, sagte der renommierte Azteken-Experte Eduardo Matos Moctezuma. Mehrere Wissenschaftler wollten mit einer mehrtägigen Vortragsreihe einen Kontrapunkt zum offiziellen Regierungsprogramm setzen und ihrerseits an den Untergang des Aztekenreichs erinnern.