Filmfest Locarno zieht positive Bilanz

Montag, 17. August 2020

Das schweizerische Filmfest Locarno hat eine positive Bilanz seiner ersten hybriden Ausgabe gezogen. Das Online-Programm habe vom 5. bis 15. August insgesamt 320.000 Besucher verzeichnet, teilte die Festivalleitung mit. In den erstmals seit dem Corona-Lockdown geöffneten Kinos habe es zudem knapp 6000 Besucher gegeben. Die Hauptpreise des Festivals gingen erstmals an Filme, die noch nicht abgedreht sind. Geehrt wurden die Filmemacherinnen Lucrecia Martel für "Chocobar" und Marí Alessandrini für "Zahorí". Festival-Präsident Marco Solari sagte, man habe ein klares Zeichen der Solidarität mit der Filmindustrie gesetzt. Dank des Online-Programms habe man die Digitalisierung des Festivals vorantreiben können.

In der Medienstadt Potsdam-Babelsberg wird am Montag der symbolische Grundstein für das Archiv des Filmmuseums gelegt. In dem Gebäude sollen in zwei Jahren die umfangreichen Sammlungen des Museums zur Film- und Kinogeschichte seit 1912 untergebracht werden. Dazu gehören unter anderem Drehbücher, Kostüme, Requisiten, Fotos und Werbeplakate. Im Neubau gegenüber der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf sollen zahlreiche Objekte in einem Schaudepot zu sehen sein. Hinzu kommen Seminarräume und ein großer Lesesaal mit Bibliothek.