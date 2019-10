Kulturnachrichten

Sonntag, 6. Oktober 2019

Filmfest Hamburg mit Preisverleihungen beendet Mit Preisverleihungen und dem Film "Sorry we missed you" von Ken Loach ist das Filmfest Hamburg zu Ende gegangen. Zehn Tage lang waren Produktionen aus aller Welt zu sehen, Schwerpunkte waren Filme aus Frankreich und Deutschland. Die deutsche Schauspielerin Nina Hoss erhielt bei der Deutschland-Premiere ihres Films "Pelikanblut" den Douglas-Sirk-Preis für ihr künstlerisches Schaffen. Der vom Auswärtigen Amt gestiftete "Sichtwechsel Filmpreis" wurde dem Regisseur Julien Elie für "Dark Suns" zugesprochen. Der Film zeige ein "politisch alarmierendes, sehr deutliches Bild der gesellschaftlichen Zustände in Mexiko", urteilte die Jury über den "mutigen Film".

Deutscher Naturfilmpreis 2019 vergeben Die Dokumentationen "Wilde Nächte - Wenn die Tiere erwachen" und "Kongo - Schutz für den Gorillawald" sind die Gewinner des Deutschen Naturfilmpreises 2019. Die Preise, die am Samstag beim Darßer Naturfilmfestival in Wieck vergeben wurden, sind mit jeweils 7.500 Euro dotiert. Der poetische Film "Wilde Nächte - Wenn die Tiere erwachen" von Uwe Müller nehme seine Zuschauer auf eine nächtliche Tour. Er zeige auf humorvolle Weise, was den Menschen in der Dunkelheit entgeht, so die Jury. Der Film "Kongo - Schutz für den Gorillawald" von Thomas Weidenbach zeige, wie es gelingen kann, der Natur einen Wert zu geben, der letztlich zu ihrem Schutz beiträgt. Dies sei eine bisher wenig beachtete Perspektive.

Private Briefe von Greta Garbo werden versteigert Das New Yorker Auktionshaus Swann Galleries will in der kommenden Woche private Briefe der schwedisch-amerikanischen Schauspielerin Greta Garbo versteigern. Die 65 Briefe gingen zwischen 1932 und 1973 an ihre Freundin - die österreichische Schauspielerin Salka Viertel. Sie sind mit Bleistift und in deutscher Sprache verfasst. Sie gehe nicht aus und treffe sich mit niemandem, schrieb Greta Garbo nach Angaben von Swann Galleries in einer der Nachrichten. Es sei hart und traurig, alleine zu sein. Das Auktionshaus erwartet für die Briefe einen Erlös zwischen 40.000 und 60.000 Dollar.

Theologische Auseinandersetzung gefordert Die ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus hat zu einer theologischen Auseinandersetzung mit extrem rechten Ansichten aufgerufen. Es reiche nicht, sich nur politisch damit zu befassen, erklärte die Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft, Christian Staffa, bei einer Tagung in Bad Boll. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das Thema Rassismus.