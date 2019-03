Kulturnachrichten

Dienstag, 19. März 2019

Filmemacher Chuzijew gestorben Der sowjetische Regisseur Marlen Chuzijew ist mit 93 Jahren in Moskau gestorben. Bekannt war er für seine Filme der 50er und 60er Jahre wie "Frühling in der Saretschnaja-Straße" und "Ich bin 20 Jahre alt". Sie prägten die sowjetische Tauwetter-Periode der 60er Jahre. Er gewann zahlreiche internationale Preise, unter anderem bei der Berlinale und den Filmfestspielen von Venedig. Russlands Präsident Putin drückte sein tiefes Beileid aus und würdigte den Filmemacher als großen Regisseur und Pädagogen.

Straelener Übersetzerpreis für Olga Radetzkaja Die Literaturübersetzerin Olga Radetzkaja erhält den Straelener Übersetzerpreis 2019 der Kunststiftung NRW. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung wird zusammen mit dem Europäischen Übersetzer-Kollegium (EÜK) vergeben. Die in Berlin lebende Radetzkaja werde für ihr Lebenswerk und ihre Übersetzung aus dem Russischen von Viktor Schklowskijs Roman "Sentimentale Reise" ausgezeichnet, teilte das EÜK mit. Die Jury erklärte, Radetzkaja übertrage die tiefe Ironie von Schklowskijs Original "in ein Deutsch von karger Schönheit". Der Preis wird am 26. Juni im Europäischen Übersetzer-Kollegium in Straelen am Niederrhein überreicht.

R'n'B-Sänger Andre Williams gestorben Der US-Sänger, Produzent und Songschreiber Andre Williams ist im Alter von 82 Jahren in Chicago gestorben. Das teilte seine Plattenfirma mit. Williams hatte unter anderem mit "The Temptations" und Stevie Wonder gearbeitet, lange war er für die legendäre Plattenfirma Motown Records tätig. Auf sein Konto gehen 50er-Jahre-Hits wie "Bacon Fat", "Jail Bait" und "Shake A Tail Feather".

Deutscher Hörbuchpreis wird vergeben Zum Start des Literaturfestivals lit.Cologne wird am Abend in Köln der Deutsche Hörbuchpreis verliehen. Für ihre Hörbuchlesungen werden unter anderem die Schauspieler Christoph Maria Herbst und Eva Meckbach sowie der Schriftsteller Gert Heidenreich ausgezeichnet. Der erstmals vergebene Preis in der Kategorie Bester Podcast geht an die sechsteilige Serie "Transformer" des Bayerischen Rundfunks über die transsexuelle Steffi, aus der ein Mann namens Henri wird. Der Hörbuchpreis ist pro Kategorie mit jeweils 3.333 Euro dotiert. Er wurde 2003 vom WDR ins Leben gerufen und wird seit 2006 vom Verein Deutscher Hörbuchpreis vergeben, dem unter anderem noch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sowie der Norddeutsche und der Hessische Rundfunk angehören.

Facebook mit mehr Fakten-Checks vor Europawahl Facebook will vor der Europawahl die Bekämpfung von Falschmeldungen verstärken. Dazu werde ein Zentrum eingerichtet, das rund um die Uhr mit Ingenieuren, Datenwissenschaftlern, Forschern und Politik-Experten besetzt sein werde und sich mit externen Organisationen koordiniere, kündigte die für die Sicherstellung von Nachrichten-Echtheit zuständige Facebook-Chefin Tessa Lyons in Berlin an. Facebook werde dabei mit der Nachrichtenagentur dpa und dem Journalisten-Netzwerk Correctiv die Echtheit von Posts überprüfen. Die Europäische Union hatte im Februar Facebook, Google und Twitter vorgehalten, nicht genügend zu unternehmen, um ihre Zusage nach Bekämpfung von Falschmeldungen vor der Europawahl umzusetzen.

Steinmeier lobt Arbeit der Kunstvereine Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bedeutung der ehrenamtlichen Arbeit von Kunstvereinen betont. "Kunstvereine und Freundeskreise von Museen leisten Unschätzbares für die bildende Kunst in Deutschland", sagte Steinmeier am Montagabend während der Mitgliederversammlung der Freunde der Nationalgalerie. Der Verein sorge "mit viel Geld, viel Arbeit und viel Kennerschaft dafür, dass die Nationalgalerie heute wieder das ist, was sie schon einmal war: ein international bedeutendes Museum". Nicht nur die Kunst brauche ein solches bürgerschaftliches Engagement. Die Demokratie insgesamt lebe vom Engagement ihrer Bürger. Demokratie sei angewiesen auf Interesse und praktische Mitarbeit ihrer Bürger. "In der Gesellschaft wird die Demokratie gelebt, und wir wissen, es geht ihr dann am besten, wenn sie als eine Gesellschaft von Bürgern gelebt wird."

Kunstpreis Berlin für Architektin Gailhoustet Die französische Architektin und Stadtplanerin Renée Gailhoustet ist mit dem Großen Kunstpreis Berlin ausgezeichnet worden. Die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am Montag in der Akademie der Künste an die 1929 in Algerien geborene Gailhoustet vergeben. Die Jury zeichnete Gailhoustet nach Akademie-Angaben dafür aus, dass sie in den 1970er Jahren im Großraum Paris mit begrünten Terrassenhäusern dem Massenwohnungsbau eine "zukunftsweisende Alternative" entgegensetzte. Sie plante mehrere Wohntürme in Ivry-sur-Seine mit Läden, Ateliers oder Gärten. Was ihr Werk heute so aktuell und exemplarisch mache, seien zum Beispiel Fragen der nachhaltigen Entwicklung. Auch 2019 gehe es um Verdichtung, bezahlbare Mieten, soziale Durchmischung und urbanes Grün, so die Jury.

Ungleiche Bezahlung auch auf der Bühne Der Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne, vermutet, dass er auch im Schauspielbereich ein "Pay Gap", eine ungleiche Bezahlung gibt. Im Interview mit dem Deutschlandfunk erklärte Grandmontagne zum "Equal Pay Day", dass bei Solisten die Gage "frei verhandelt wird" und "Erfahrung, Ausbildung und die Verhandelbarkeit" eine Rolle spielten. "Wir sind nicht so arrogant zu glauben, dass die Probleme, die für den Rest der Gesellschaft gelten, da nicht zu finden seien. Positiv sei jedoch, dass Orchester, Chöre und Tanzgruppen durch einen Tarifvertrag unabhängig von Geschlecht gleiche Bezahlung bekämen. Genauso sei es auch bei der Mindestgage. Dennoch seien viele Führungspositionen noch männlich besetzt, die schlechter bezahlten Positionen mit Frauen, so Grandmontagne. "Soziokulturelle Normen und Rollenbilder" müssten auch am Theater noch verändert werden. Der "Equal Pay Day" am 18. März steht symbolisch für die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen. Über alle Branchen und Berufe hinweg bestand laut Statistischem Bundesamt zuletzt ein Lohnunterschied von 21 Prozent.

Protest gegen rechte Verlage auf Buchmesse Das Aktionsnetzwerk "Leipzig liest weltoffen" ruft zum Protest gegen die Präsenz rechter Verlage auf der Leipziger Buchmesse auf. Dazu sei vor der offiziellen Eröffnungsveranstaltung des Branchentreffs am Mittwochabend eine Kundgebung auf dem zentralen Augustusplatz geplant, teilte das Netzwerk in Leipzig mit. Die Buchmesse wird am selben Abend mit der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung offiziell eröffnet. "Auch in diesem Jahr werden wieder rechte und rechtsoffene Verlage auf der Leipziger Buchmesse versuchen, ihre Ideologien der Ungleichwertigkeit zu verbreiten", erklärte Irena Rudolph-Kokot für das Netzwerk. In den vergangenen Jahren hatten die Messestände etwa des Antaios-Verlags von Götz Kubitschek und des "Compact"-Magazins von Jürgen Elsässer für Aufregung gesorgt und Debatten auf der Messe und darüber hinaus ausgelöst. Während das Magazin auch in diesem Jahr vertreten ist, hat sich der Antaios-Verlag nicht zur Messe angemeldet.