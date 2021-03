Kulturnachrichten

Montag, 8. März 2021

Filmdrama "Nomadland" gewinnt US-Kritikerpreise Das Filmdrama "Nomadland" hat nach seinem Erfolg bei den Golden Globes auch beim US-Kritikerpreis abgeräumt. Der Film mit Frances McDormand wurde bei den Critics' Choice Awards als bester Film ausgezeichnet, Chloé Zhao erhielt den Preis für die beste Regie. Zwei weitere Preise bekam "Nomadland" für die beste Kamera und das beste adaptierte Drehbuch. Damit gilt "Nomadland" nun als großer Oscar- Favorit. Zu besten Komödie erklärten die US-Kritiker "Palm Springs". "Ted Lasso" gewann als beste Comedy-Serie und "The Crown" wurde mit der Auszeichnung für die beste Drama-Serie bedacht. Nicht ausgezeichnet wurde die zwölfjährige Berlinerin Helena Zengel für ihre Rolle im Film "Neues aus der Welt" als "Beste junge Schauspielerin".

Jazz-Drummer Ralph Peterson gestorben Der US-Jazz Drummer Ralph Peterson ist mit 58 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das gab seine Managerin auf seiner Homepage bekannt. Der 1962 in Pleasantville in New Jersey geborene Peterson wurde an der Ruthers University ausgebildet und begann er seine Karriere als zweiter Schlagzeuger bei Art Blakeys Jazz Messengers. Über 30 Jahre war er Bandleader im Modern Jazz und spielte mit Größen wie Terence Blanchford und Donald Harrison, David Murray und Roy Hargrove. Ralph Peterson lehrte als Professor am Berklee College of Music in Boston.

Frankfurter Buchmesse plant mit Besuchern Die Frankfurter Buchmesse will im Oktober wieder Verlage, Autoren und Besucher vor Ort empfangen. Die Messe sei als Präsenzveranstaltung mit ergänzenden digitalen Formaten geplant und könne flexibel an die Pandemielage angepasst werden, teilten die Veranstalter in Frankfurt am Main mit. Der Gesundheitsschutz für Aussteller und Besucher stehe dabei "an erster Stelle". Die Präsenzveranstaltungen sind demnach an ein detailliertes Hygienekonzept geknüpft. Wegen der Corona-Pandemie fand die Frankfurter Buchmesse im vergangenen Oktober komplett digital statt. Die ursprünglich für Mai geplante Leipziger Buchmesse, die zweitgrößte deutsche Branchenveranstaltung mit jährlich fast 300.000 Besuchern, fällt dagegen wegen der Coronakrise schon zum zweiten Mal in Folge aus.

Golden-Globes-Verband kündigt Reformen an Der hinter den Golden Globes stehende Verband der Auslandspresse hat nach Vorwürfen mangelnder Vielfalt Reformen angekündigt. Die Hollywood Foreign Press Association kündigte an, sich auf die Aufnahme von Schwarzen und Angehörigen anderer unterrepräsentierter Minderheiten zu konzentrieren und die Transparenz zu erhöhen. Vor der Verleihung der Filmpreise am vorangegangenen Sonntag hatten Berichte in der "Los Angeles Times" und "New York Times" über einen Mangel an Schwarzen unter den Mitgliedern und über finanzielle Praktiken den Verband in ein schlechtes Licht gerückt und Kritik aus der Unterhaltungsbranche hervorgerufen.

Weltfrauentag mit zahlreichen Veranstaltungen Mit zahlreichen Veranstaltungen im Corona-Format wird heute der Weltfrauentag in Deutschland begangen. Bundespräsident Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender diskutieren mit mehreren Expertinnen über die Wechselwirkung von Digitalisierung und Gleichstellung in Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Kultur, Medien und Politik. Kanzlerin Merkel mahnte bereits am Wochenende weitere Anstrengungen auf dem Weg zur Gleichstellung an. Insbesondere forderte sie ein Ende ungerechtfertigter Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern. Im Bundesland Berlin ist der internationale Frauentag seit 2019 gesetzlicher Feiertag.

Grütters will eigenes Kulturministerium Die bisher als Staatsministerin agierende Kulturbeauftragte des Bundes, Monika Grütters, hat sich erneut für ein eigenständiges Kulturressort ausgesprochen. "Die bundespolitische Bedeutung der Kultur ist gewachsen", sagte die CDU-Politikerin der "Süddeutschen Zeitung" nach sieben Jahren im Amt. Die unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder beim Bund eingerichtete Institution existiert seit 1999. Grütters hatte die Forderung 2005 als damalige Spitzenkandidatin der Berliner CDU für die Bundestagswahl erstmals offen aufgegriffen. Ein Ministerium sei "keine Frage von Macht", sagte sie nun. Es gehe um die Anerkennung durch die Länder und die Einsicht, dass man gemeinsam mehr erreiche. "Es gäbe gute Gründe, das Ressort nach 23 Jahren zu einem Bundesministerium zu machen - dann aber bitte als eigenständiges Haus." Nach dpa-Informationen hat sie für den Fall der Fälle bereits einen repräsentativen neuen Standort im Blick.

Christian Stückl erhält Buber-Rosenzweig-Medaille Der Regisseur und Theaterintendant Christian Stückl hat für sein Engagement gegen christlichen Antijudaismus die Buber-Rosenzweig-Medaille erhalten. Der Münchner Erzbischof Marx sagte in seiner Laudatio in Stuttgart, Stückl trage dazu bei, den christlichen Glauben ohne Antijudaismus zu verkünden und zu leben. Stückl habe zudem die Oberammergauer Passionsspiele "mit Geduld und Ausdauer Zug um Zug überarbeitet". So sei Oberammergau in den letzten Jahrzehnten zu einem kraftvollen Zeichen gegen Antisemitismus geworden. Stückl habe sich darüber hinaus in vielen seiner Inszenierungen mit dem Verhältnis der Religionen zueinander beschäftigt und engagiere sich für eine offene und plurale Gesellschaft.

Deutsche Grammophon für Gleichberechtigung Der Präsident der Deutschen Grammophon, Clemens Trautmann, hat anlässlich des Weltfrauentags eine positive Tendenz von mehr weiblicher Beteiligung in kreativen Prozessen anerkannt. "Wenn man auf unsere Bühnen, in unsere Museen und Studios schaut, gibt es dennoch noch sehr viel Arbeit und Nachholbedarf, um zu einer wirklichen Selbstverständlichkeit und Gleichberechtigung zu kommen", sagte er dem Deutschlandfunk Kultur. Viel schöpferischer Reichtum und viel Musik sei verloren gegangen, "dadurch, dass Frauen gesellschaftlich das nicht ausleben und nicht kreativ sein konnten oder das unter Pseudonym von männlichen Namen machen mussten", so Trautmann weiter.