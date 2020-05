Kulturnachrichten

Samstag, 9. Mai 2020

Filmbranche fordert weitere Unterstützung Zahlreiche Filmschaffende haben die Politik in einem offenen Brief aufgefordert, in Zeiten der Corona-Krise das deutsche Kino zu unterstützen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlichte das Schreiben an Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Darin heißt es, für die Kinofilmproduktionen, die wegen der Pandemie abgebrochen worden seien, hätten alle Filmförderungen einen Nothilfefonds entwickelt. Für kommende Filme fehle aber jede Absicherung der Produzenten für das Risiko eines Drehstopps wegen eines Covid-19-Falls. Ohne eine solche Absicherung könnten vor allem unabhängige Produzenten das Wagnis zu drehen nicht länger eingehen. Das bedeute bereits in den nächsten Monaten massives Produzentensterben, Arbeitslosigkeit für Filmschaffende und die Vernichtung großer Teile des deutschen Kinos.

Städelmuseum wiedereröffnet Museumsbesuch mit Mundschutz: Kunstfreunde haben am Samstag erstmals nach der Zwangsschließung wegen der Corona-Pandemie wieder das Frankfurter Städelmuseum besuchen dürfen. Es gab nach Angaben einer Sprecherin aber keinen Besucheransturm. "Die Menschen tasten sich heran an die neue Normalität." Die Besucher hielten sich an die Beschränkungen. "Alle haben Masken auf und nutzen die Spender mit Desinfektionslösungen", sagte die Sprecherin. Die Zahl der zugelassenen Besucher ist auf eine Person pro 20 Quadratmeter begrenzt. Bei 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche dürfen 200 Besucher pro Stunde ins Museum. Sie müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Kasse wurde mit einer Scheibe versehen, auf dem Boden kleben Abstandsmarkierungen. Besucher sollen vorab ein Online-Ticket buchen.

Kulturrat fehlt nationales Krisen-Kulturprogramm Der Deutsche Kulturrat begrüßt die Zusage von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern angesichts der Corona-Pandemie. Diese sei "ein ermutigendes Signal für den nationalen Kulturinfrastrukturfonds", erklärte Geschäftsführer Olaf Zimmermann in Berlin. Wörtlich ergänzte er: "Der Kulturbereich steht, so sagt es die Bundeskanzlerin heute ganz oben auf der Prioritätenliste. Das ist eine wichtige Information. Die Zeit läuft uns nämlich weg." Man brauche Klarheit über den angekündigten nationalen Kulturinfrastrukturfonds, ohne den die kulturelle Infrastruktur in Deutschland nicht erhalten werden könne, so Zimmermann weiter: Bislang fehle aber ein großes nationales Kulturprogramm in der Krise.

Merkel wendet sich direkt an Kulturschaffende In ihrer wöchentlichen Videobotschaft hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel direkt an die Kulturszene gewandt. Sie ging auf die schwierigen Bedingungen ein, die insbesondere für Freischaffende durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Ziel der Bundesregierung und der Länder sei es, dass die breite und vielfältige kulturelle Landschaft auch nach Überwindung der Pandemie weiterexistieren könne, betonte Merkel. Es sollten nun Konzepte entwickelt werden, wie mit Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen auch Theater, Konzerthäuser, Opern und andere Kulturstätten wieder öffnen könnten. Konkrete neue Hilfsprogramme für Künstler kündigte Merkel nicht an, sondern verwies auf die bereits bestehenden, wie das Programm für Solo-Selbstständige und den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung.

Der Magier und Dompteur Roy Horn ist tot Der Magier Roy Horn ist tot. Wie sein Sprecher der Nachrichtenagentur dpa sagte, starb er gestern im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Las Vegas. Den Angaben zufolge soll Horn an einer Corona-Infektion gelitten haben. Der in Nordenham bei Bremen geborene Dompteur und sein Partner Siegfried Fischbacher waren unter dem Namen "Siegfried & Roy" bekannt. Legendär waren ihre Auftritte mit Löwen und den seltenen weißen Tigern im "Mirage"-Hotel in Las Vegas. Die Karriere von "Siegfried & Roy" ging 2003 zu Ende, als ein Tiger Horn bei einer Vorstellung plötzlich angriff. Von den erlittenen Verletzungen konnte sich der Künstler nie mehr richtig erholen.

Hamburger Max-Brauer-Preis geht nach Italien Der mit 20.000 Euro dotierte Hamburger Max-Brauer-Preis der Alfred-Toepfer-Stiftung geht in diesem Jahr ausnahmsweise an eine italienische Kultureinrichtung. Preisträgerin sei die freie Theaterkompanie Compagnia dell'Argine und ihr Teatro ITC in San Lazzaro, teilte die Stiftung in Hamburg mit. Die Auszeichnung solle ein Zeichen europäischer Solidarität setzen. Der Ort liegt in der von der Corona-Pandemie schwer betroffenen Region Emilia-Romagna in Norditalien. Die derzeitige Situation sei eine Katastrophe für die Compagnie. Alle Aktivitäten seien eingestellt worden. Der Max-Brauer-Preis ehrt Persönlichkeiten oder Einrichtungen mit besonderen Verdiensten um das kulturelle, wissenschaftliche und geistige Leben Hamburgs. Die Verleihung soll wegen der Corona-Krise erst im kommenden Jahr stattfinden, das Preisgeld bekommt die Theaterkompagnie den Angaben zufolge aber schon jetzt.

Ex-Chordirektor der Bayreuther Festspiele ist tot Die Bayreuther Festspiele trauern um ihren langjährigen früheren Chordirektor Norbert Balatsch. Der 92-Jährige sei am Donnerstag gestorben, teilten die Festspiele auf ihrer Webseite mit. Balatsch war von 1972 bis 1999 Chorleiter bei den Wagner-Festspielen auf dem Grünen Hügel. Er arbeitete in dieser Zeit mit Dirigenten wie Carlos Kleiber, Pierre Boulez, Sir Colin Davis und Daniel Barenboim zusammen. Die Festspiele verneigten sich vor einem großartigen Künstler, heißt es in der Mitteilung. Die Festspiele befinden sich aktuell im Ausnahmezustand: Chefin Katharina Wagner ist längerfristig erkrankt. Die 41 Jahre alte Urenkelin von Richard Wagner und Tochter des langjährigen Festspiel-Chefs Wolfgang Wagner kann ihr Amt bis auf weiteres nicht ausüben. Ende März waren die Festspiele zudem wegen der Corona-Krise für dieses Jahr abgesagt worden.