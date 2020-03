Kulturnachrichten

Mittwoch, 11. März 2020

Filmakademie gibt Filmpreis-Nominierungen bekannt Mit elf Nominierungen geht die Literaturverfilmung "Berlin Alexanderplatz" als Favorit ins Rennen um den Deutschen Filmpreis. Das Drama von Burhan Qurbani ist unter anderem als bester Spielfilm sowie für Regie und Drehbuch nominiert, teilte die Deutsche Filmakademie in Berlin mit. Auf neun Nominierungen kommt das Drama "Systemsprenger" über ein zu Gewalt neigendes Mädchen. Der Film ist auch als bester Spielfilm vorgeschlagen - so wie das Drama "Es gilt das gesprochene Wort», der Musikfilm "Lindenberg! Mach dein Ding" und die beiden Filme "Undine" und "Lara". Die Verleihung ist für den 24. April in Berlin geplant.

Kehlmann plädiert für Woody-Allen-Buch bei Rowohlt Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat sich für die Veröffentlichung der Memoiren von Woody Allen im Rowohlt Verlag ausgesprochen. "Sollte ausgerechnet das Buch des bedeutendsten jüdischen Filmregisseurs der Nachkriegszeit hierzulande untersagt werden?", schrieb Kehlmann in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung "Die Zeit". Namhafte Rowohlt-Autoren hatten das Hamburger Haus zuvor aufgefordert, auf die Veröffentlichung zu verzichten. Kehlmann, der ebenfalls bei Rowohlt verlegt wird, kritisierte den Protest: Es gebe "ein genuines öffentliches Interesse", diese Memoiren lesen zu können. Gegen Woody Allen liegen seit Jahrzehnten Missbrauchsvorwürfe vor. Der US-Verlag Hachette hatte am vergangenen Wochenende auf die Proteste von Mitarbeitern und der Familie Allens reagiert und das Buch des Filmemachers aus seinem Programm entfernt.

Berliner Staatsoper überträgt "Carmen" im Internet Die Staatsoper Unter den Linden weicht nach der Schließung aller großen Aufführungsstätten in Berlin teilweise auf das Internet aus. Die Vorstellung der Oper "Carmen" mit Generalmusikdirektor Daniel Barenboim werde am Donnerstag vor leeren Rängen aufgeführt und über die Internet-Plattformen der Staatsoper und des Rundfunks Berlin-Brandenburg kostenlos gestreamt, kündigte Intendant Matthias Schulz an. Auch im RBB-Hörfunk soll die Vorstellung ausgestrahlt werden. Für die Premiere der Mozart-Oper "Idomeneo" am 22. März mit dem Dirigenten Sir Simon Rattle ist eine ähnliche Lösung vorgesehen. Die Berliner Philharmoniker wollen ebenfalls Konzerte über das Netz streamen.

Polen schließt alle Bildungs- und Kultureinrichtungen Als Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus schließt Polen für zwei Wochen alle Kindergärten, Schulen und Universitäten. Das gelte auch für Museen, Kinos und Theater, sagte Ministerpräsident Morawiecki in Warschau. Bis Freitag blieben Grundschulen und Kindergärten noch geöffnet, damit die Eltern das Familienleben organisieren könnten. Gesundheitsminister Szumowski appellierte an die Eltern, die Kinder während der schulfreien Zeit in Quarantäne zu halten. Nach Regierungs-Angaben sind in Polen 25 Menschen mit dem Virus infiziert.

Kulturrat für Absagen privater Großveranstaltungen Nach der Schließung der staatlichen Theater und Opernhäuser in Berlin zur Eindämmung des Coronavirus fordert der Deutsche Kulturrat, auch private Großveranstaltungen abzusagen. Die Entscheidung von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sei richtig und verantwortungsvoll, sagte Kulturrats-Geschäftsführer Olaf Zimmermann im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Er erwarte, dass das früher oder später auch für private Veranstaltungen gelte. Außerdem fordere er einen Notfallfonds. Gerade freiberufliche Künstler seien jetzt auf finanzielle Hilfe angewiesen, sagte Zimmermann. Die großen Berliner Theater, Opernhäuser und Konzertsäle bleiben vorerst bis zum 19. April geschlossen. Kleinere Häuser und Säle mit bis zu 500 Plätzen können zunächst noch selbst entscheiden, ob Veranstaltungen stattfinden.

Strafmaß-Verkündung im Weinstein-Prozess Nach dem Schuldspruch gegen den früheren Hollywood-Produzenten Weinstein wegen Sexualverbrechen wollen die Richter am Mittwoch das Strafmaß verkünden. Dem 67-Jährigen drohen bis zu 29 Jahre Haft. Eine Jury hatte Weinstein Ende Februar wegen Vergewaltigung und Nötigung schuldig gesprochen. Er befindet sich derzeit in einem New Yorker Gefängnis. Die Verteidigung hat bereits Rechtsmittel gegen das Urteil angekündigt.

Studie zu musikalischer Bildung an Grundschulen Viele Schulkinder haben keine hinreichende Chance auf musikalische Bildung in der Grundschule. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, die sie gemeinsam mit dem Deutschen Musikrat und der Konferenz der Landesmusikräte in Auftrag gegeben hat. Als Gründe nennt die Untersuchung, dass Musik zu selten unterrichtet wird und zu oft von nicht dafür ausgebildeten Lehrkräften. Schon jetzt würden 23.000 Musiklehrer an den Grundschulen fehlen.

Patricia Nickel-Dönicke geht ans Staatstheater Kassel Patricia Nickel-Dönicke wird mit dem Intendantenwechsel zur Spielzeit 2021/22 neue Schauspieldirektorin und Chefdramaturgin der Schauspielsparte des Staatstheaters Kassel. Wie der designierte Intendant, Florian Lutz, mitteilte, stehe die Potsdamerin für ein starkes, innovatives und gut vernetztes Theater, das klassische Stoffe mit zeitgenössischen Themen über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen vereine. Die intensive Auseinandersetzung mit der Stadt und der Region Kassel werde im Zentrum der Arbeit der neuen Direktorin stehen, sagte Lutz. Politisch relevante Themen, die Nähe zum Publikum, die Autorenförderung und Gegenwartsdramatik bildeten Schwerpunkte ihrer Arbeit. Nickel-Dönicke ist seit 2017 Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin am Theater Oberhausen.

Wende im Streit um neue Bundesstiftung Bauakademie Nach heftigen Kontroversen um seine Bewerbung als Direktor der Bundesstiftung Bauakademie steht der SPD-Politiker Florian Pronold nicht mehr für den Posten zur Verfügung. Er habe den Stiftungsrat gebeten, ihn von seiner Bereitschaft dazu zu entbinden, teilte Pronold auf seiner Internetseite mit. Die Bundesstiftung brauche gerade in ihrer Startphase "zügige Handlungsfähigkeit". Der Streit um die Direktorenstelle hatte auch schon die Gerichte beschäftigt. Im vergangenen Jahr hatten sich zahlreiche Architekten in einem offenen Brief gegen Pronold ausgesprochen. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium schrieb von einem "öffentlichen Wirbel, den interessierte Kreise um meine Person veranstaltet haben" sowie von "Neid und Standesdünkel".

Österreichische Theater schließen zeitweise Der Notfallplan der österreichischen Regierung zwingt auch weltbekannte Spielstätten wie das Burgtheater und die Staatsoper in Wien, ihre Aufführungen bis Ende März abzusagen. Das teilte die Bundestheater-Holding mit. Karten für Vorstellungen bis zum 31. März könnten bis 30. Juni gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden. Die Regierung in Wien hat bereits die Einreise aus Italien beschränkt und Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen in Gebäuden untersagt. In Österreich sind bisher 160 Menschen mit dem Virus infiziert.