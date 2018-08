Fields-Medaille an Peter Scholze "Mathematik ist überall"

Peter Koepke im Gespräch mit Julius Stucke

Der Bonner Mathematiker Peter Scholze gewinnt die renommierte Fields-Medaille (dpa / Universität Bonn / Volker Lannert)

Der Bonner Mathematiker Peter Scholze bekommt die Fields-Medaille. Die Auszeichnung gilt als "Nobelpreis für Mathematik". Peter Koepke erklärt, warum sein Institutskollege ein Ausnahmetalent ist.

Alle vier Jahre wird die Fields-Medaille verliehen und gilt als höchste Auszeichnung für Mathematiker. Nach 32 Jahren bekommt ihn wieder ein Deutscher: Der 30-jährige Peter Scholze vom "Hausdorff-Center for Mathematics" der Universität Bonn, wo auch Peter Koepke arbeitet.

Der deutsche Mathematikprofessor Peter Scholze zeigt seine Fields-Medaille. (dpa-Bildfunk / AP / Silvia Izquierdo)

Einst jüngster Professor in Deutschland

Koepke ist stolz auf seinen Kollegen: "Wir sind erfreut für unseren sehr netten, sympathischen, jungen Kollegen Peter Scholze und wir sind auch stolz als Institution, denn Herr Scholze hat hier studiert, hat hier den Doktor gemacht und wir haben ihn direkt zum Professor ernannt - jüngster Professor seinerzeit in Deutschland. Ich denke, wir haben da ein ganz besonderes Talent gehoben." Mit Mitte 20 ist Scholze zum Professor ernannt worden. Koepke versucht, auf einfache Weise zu erklären, wofür Scholze die Fields-Medaille bekommt: Er habe Parallelen entdeckt zwischen Zahlen und geometrischen Objekten, geometrischen Räumen.

Das Digitale beruht auf Zahlen

Wir leben in einer Gesellschaft, in der vieles Mathematisch sei, sagt Koepke: "Denken wir an die Tonübertragung, die zum Beispiel jetzt zwischen uns beiden und dann eben auch zu den Hörern stattfindet - all das findet digital statt. Da geht es um Zahlen, die übertragen werden, es geht um binäre Zahlen. Das muss auf Information komprimiert werden, sie muss dekomprimiert werden - all das ist durchsetzt von mathematischen Ideen."

Koepkes Fazit: "Mathematik ist überall." Es müsse allerdings darüber nachgedacht werden, wie Mathematik vermittelt wird.

(orm)