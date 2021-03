Field Recordings statt Gelaber Podcasts, die nichts von Dir wollen

Moderation: Mike Herbstreuth

Einfach mal abschalten und ... einschlafen? Zum Glück gibt es auch dafür den passenden Podcast. (imago / CHROMORANGE)

Gespräche, Geschichten und aufwändige Recherchen bestimmen unzählige neue Podcasts. Wie funktionieren Formate, die nicht nur Informationen vermitteln wollen? Wir sprechen mit Einschlafen-Podcaster Toby Baier und Klangkünstlerin Gabi Schaffner.

Man kann keinesfalls über zu wenig Auswahl auf dem Podcastmarkt klagen: Storytelling-Podcasts, Info-Podcasts, zig-teilige Doku-Podcastreihen, Promi-Gesprächspodcasts – es gibt von allem etwas, und vor allem viel Neues.

Während das Wort diese Podcasts bestimmt und man jegliche Lebenssituation mit den Geschichten und Gesprächen anderer im Ohr auffüllen kann, entwickeln sich aber auch Podcastformate, die andere Erzählformen wählen. Manchmal sogar wortlos.

Vorlesen zum Einschlafen

In dieser Folge von Über Podcast werden Ihnen also schnarchende Hunde begegnen aus dem Podcast "Field Recordings" von Eleanor McDowell, klingende Geräuschkulissen aus Puerto Rico oder die Schritte von Jon Mooallem von der "New York Times", der für seinen "Walking Podcast" schon in der dritten Staffel einfach nur spaziert.

Und dann doch noch Worte, die man aber wie einen Sound im Hintergrund vorbeiziehen lassen kann: Toby Baier liest seit einem Jahrzehnt regelmäßig etwas zum Einschlafen und Entspannen vor, die Folgen werden bis zu 200.000 Mal heruntergeladen.

Ist das Kunst oder Ablenkung – oder beides?

Im Podcast erzählt er von der Herausforderung des einschläfernden Vorlesens, den Rückmeldungen auf seine Arbeit und dass ihm die mangelnde Konkurrenz in diesem Bereich gar nicht besonders gut gefällt.

Weitere Gesprächspartnerin ist Klangkünstlerin Gabi Schaffner, ihres Zeichens kein Podcastfan aber dennoch ausgestattet mit Eindrücken der Arbeit von Bayer und Tipps, was man noch so zum Einschlafen vortragen könnte.

Wie auf Schaffner die Field Recordings-Podcasts wirken und welche Art des Zuhörens die Zuhörerschaft von Schaffner und Bayer eint, auch darum geht’s in dieser Ausgabe von Über Podcast.