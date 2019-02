Fettes Brot über ihre Single „Du driftest nach rechts“ Der Unsinn wird lauter und lauter

Martin Vandreier und Boris Lauterbach im Gespräch mit Mascha Drost

Boris Lauterbach alias König Boris, Martin Vandreier alias Dokter Renz und Björn Warns alias Björn Beton (v.l.) sind "Fettes Brot". (imago stock&people)

Mit ihrem neuen Stück "Du driftest nach rechts" gibt die Hip-Hop Band Fettes Brot einen klaren Kommentar zur aktuellen politischen Lage in Deutschland ab. "Das lag uns auf der Seele", sagt Martin Vandreier alias Dokter Renz.

Seit fünf Jahren beantworten die Musiker von Fettes Brot in ihrer wöchentlichen Radiofragestunde "Was wollen wissen" so gut wie jede Frage, die gestellt wird. Die Fragestunde liegt nun in Buchform vor - Fettes Brot zwischen zwei Buchdeckeln.

"Die Leute fragen uns dort alles mögliche, da gibt es wenig Grenzen", berichtete Martin Vandreier (Dokter Renz) im Deutschlandfunk Kultur. "Wir fanden das witzig, daher haben wir daraus ein Buch gemacht", so Boris Lauterbach (König Boris).

Lustiges Buch, politischer Song

Das Buch ist eher lustig und nicht politisch - anders als ihr neuer Song: "Du driftest nach rechts".

Ein klarer Kommentar zur aktuellen Lage: "Das lag uns auf der Seele."

Man habe das Gefühl, dass ein Riss durch Freundeskreise und Familien gehe, sagte Vandreier. "Jeder kennt jemanden, der sich neuerdings immer lauter traut, Unsinn zu verzapfen, und dieses Lied ist der Ausdruck davon."

Menschenfreundlichkeit im Profil

Man wolle dabei aber den erhobenen Zeigefinger vermeiden, so Boris Lauterbach. Allerdings: "Wenn man sich die YouTube-Kommentare unter unserem Video durchliest, dann wird einem manchmal schon ein bisschen schwindelig."

"Wir sind eine Band mit einer linken Haltung und mit Menschenfreundlichkeit im Profil, wenn die Leute das jetzt erst merken, dann good bye", kommentierte Vandreier die Kommentare.