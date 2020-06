Festival Strings Lucerne live aus dem KKL Luzern Romantische Streicher-Klänge

Moderation: Christine Anderson

Wir sind live dabei, wenn im Konzertsaal im Kultur- und Kongresszentrum Luzern das erste Publikum erwartet wird. (KKL Luzertn / Fabrice Umiglia)

Die Festival Strings Lucerne waren eingeladen, am 16. Mai das 400. Wartburgkonzert zu gestalten. Stattdessen übertragen wir am internationalen Aktionstag "Tag der Musik/Fête de la Musique" ein Konzert mit dem Ensemble live aus Luzern - sogar mit Publikum!

Für die Festival Strings Lucerne ist es der erste öffentliche Auftritt nach langen Wochen des Pausierens. Umso schöner ist es, dass die Grenzöffnungen im Schengen-Raum wieder die Möglichkeit zu internationaler Kooperation geben: mit einer Solistin, die aus Deutschland in die Schweiz reisen kann, mit der Einbindung des Konzerts in das in 14 Ländern etablierte "Steinway Prizewinner Concerts Network" und mit der Partnerschaft zwischen Deutschlandfunk Kultur und SRF 2 Kultur.

Virtuose Chopin-Interpretin

Die Solistin des Konzertes, die Pianistin Claire Huangci, lebt seit 2007, seit sie als Studentin aus den USA nach Hannover kam, in Deutschland und war 2011 als jüngste Teilnehmerin 2. Preisträgerin beim ARD-Musikwettbewerb in München. 2018 gewann Sie den 1. Preis und den Sonderpreis für die beste Mozart-Interpretation beim Concours Géza Anda in Zürich. Steinway & Sons fördert Claire Huangci im Rahmen des Programms "Steinway Prizewinner Concerts Network".

Pianistin Claire Huangci (Maike Helbig)

Besonders als ausdrucksstarke Chopin-Interpretin fiel Claire Huangci zu Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn auf, nicht zuletzt durch erste Preise bei den Chopin-Wettbewerben in Darmstadt und Miami (2009/2010).

Sinn für Stil und Timing

Als künstlerischer Leiter der Festival Strings kombiniert Daniel Dodds den warmen expressiven Klang der Festival Strings – das Kennzeichen der Wiener Klangtradition ihrer Gründer Rudolf Baumgartner und Wolfgang Schneiderhan – mit einem nuancierten Sinn für Stil und musikalisches Timing.

Der Geiger Daniel Dodds (Dorothee Falke)

Daniel Dodds hat das Repertoire der Festival Strings um Aufführungen von Werken von Beethoven, Mendelssohn, Saint-Saëns, Tschaikowsky, Vasks und Gubaidulina erweitert. Heute spielt es in einer großen Streicherbesetzung zutiefst romantische Werke.

Die Festival Strings Lucerne auf der Bühne des KKl Luzern (Festival Strings Lucerne / Dennis Yulov)

Live aus dem KKL in Luzern

Franz Schreker

Scherzo für Streichorchester

Frédéric Chopin

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 f-Moll op. 21

Fassung für Streichorchester von Ilan Rogoff

Konzertpause

Robert Schumann

Bilder aus Osten op. 66

Fassung für Streichorchester von Friedrich Hermann

Antonín Dvořák

Serenade für Streichorchester E-Dur op. 22

Claire Huangci, Klavier

Festival Strings Lucerne

Daniel Dodds, Leitung und Violine