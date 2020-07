Festival Jazzdor Strasbourg-Berlin Starke Handschriften

Besson/Sternal/Burgwinkel Trio (Michel Laborde)

Eine große Konstante bei uns im Programm ist seit 2006 das Festival Jazzdor in Berlin. Dieses Jahr blieb die Bühne leider leer, aber wir haben einen Riesenfundus an hörenswerten Konzerten, die es wert sind, noch einmal gehört zu werden.

Die Trompeterin Airelle Besson wurde 1978 in Paris geboren und kann bereits auf eine beindruckende Disko- und Biografie blicken. Gemeinsam mit dem Pianisten Sebastian Sternal und dem Schlagzeuger Jonas Burgwinkel gastierte sie im Juni 2018 in Berlin. Die Musik des Trios hat viel Platz zum Atmen. Niemand zeigt hier permanent, was in Sachen Virtuosität möglich ist. Trotzdem halten die Drei stets eine große innere Spannung und schaffen es einen eigenen personalisierten Sound zu erzeugen.

Pablo Held (Lutz Voigtländer)

Der Pianist Pablo Held spielt mit seinem Trio seit 2006 auf allerhöchstem Niveau. Diese Band verfügt über eine starke Handschrift und über einen sehr charaktervollen Sound. 2018 gab Pablo Held sein Debüt beim Jazzdor-Festival in Berlin und sorgte für einen unvergesslichen Abend.

Pablo Held Trio

Pablo Held, Klavier

Robert Landfermann, Bass

Jonas Burgwinkel, Schlagzeug

Airelle Besson Trio

Airelle Besson, Trompete

Sebastian Sternal, Bass

Jonas Burgwinkel, Schlagzeug

Kesselhaus Berlin

Aufzeichnungen vom 06.06.2018