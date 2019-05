Festival de Cannes Favoriten und Enttäuschungen

Moderation: Patrick Wellinski und Susanne Burg

Wer hat Chancen auf die Goldene Palme 2019? (David Sybil / newscom / picture alliance)

War 2019 ein besonders guter Film-Jahrgang in Cannes? Wir diskutieren, wer die Goldene Palme am meisten verdient hätte, wer enttäuscht hat und welcher Mann von allen am schönsten gelitten hat.

Die 72. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Cannes neigt sich dem Ende zu. Erste Stimmen sprechen von einem besonders gelungenen Jahrgang. Wie hat sich das Kino an der Croisette zur Gegenwart positioniert? Was sind die Trends des Kinojahres? Und auf welchen Titel kann man sich am meisten freuen? Das klären wir alles in unserem Filmmagazin "Vollbild" live aus dem Palais des Festivals in Cannes.

Streamen oder nicht?

Zwar hat man dieses Jahr in Cannes das Netflix-Logo auf keiner Leinwand sehen können, dennoch waren die Streaming-Dienste das große Thema auf dem Filmmarkt. Das größte Branchentreffen des Jahres setzt zukünftige Trends und weiß, ob das Kino gegen die Streaming-Anbieter überhaupt noch eine Chance hat. Der Filmjournalist Jörg Taszman war die letzten Tage auf dem Filmmarkt unterwegs und berichtet über die wichtigsten News der Branche.

Der leidende Mann

Viele Spielfilme in Cannes beschäftigten sich dieses Jahr mit der Krise des Mannes. Am schönsten von allen hat allerdings der Spanier Antonio Banderas gelitten. Für viele ist er der Favorit auf einen Darstellerpreis. Katja Nicodemus, die Filmredakteurin der Wochenzeitung "Die Zeit", hat den Schauspieler zum Interview getroffen und erzählt uns von ihrer Begegnung. Außerdem diskutieren wir mit ihr die Qualität der Darsteller dieser Festivalausgabe.

Wer bekommt die Goldene Palme?

Mit der Filmkritikerin Anke Leweke streiten wir uns über die wichtigsten Themen der Wettbewerbsfilme. Welche Regisseure haben enttäuscht? Welche haben uns begeistert? Und dann bekennen wir uns zu unseren ganz persönlichen Favoriten und Festival-Highlights.