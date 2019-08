Fernsehfilm "Lotte im Bauhaus" in Seoul ausgezeichnet

Donnerstag, 29. August 2019

In Venedig haben die Internationalen Filmfestspiele begonnen. Eröffnet wurde die 76. Ausgabe mit dem Drama "Die Wahrheit" von Kore-eda Hirokazu aus Japan. Die Hauptrollen spielen Catherine Deneuve und Juliette Binoche. Mit besonderer Spannung wird verfolgt, wie Hollywood sich gegen den Gewinner des Goldenen Löwen im vergangenen Jahr aufgestellt hat: 2018 war er erstmals an eine Produktion von Netflix gegangen.

In Bayreuth sind am Abend die Richard-Wagner-Festspiele zu Ende gegangen. Zum Abschluss stand noch einmal "Tristan und Isolde" in der Regie von Festspiel-Chefin Katharina Wagner auf dem Programm. Zufrieden mit den Festspielen, hatte nur die "Tannhäuser"-Neuinszenierung von Regisseur Tobias Kratzer für Aufsehen gesorgt. Auch im kommenden Jahr sollen vor allem junge Regisseure zum Zuge kommen. Dann wird der 30-jährige Österreicher Valentin Schwarz Wagners "Der Ring des Nibelungen" inszenieren.

Die Felix-Nussbaum-Foundation in Osnabrück hat eine Spende von 700 000 Euro erhalten. Dadurch werde es der Stiftung in Zukunft "mehr als je zuvor möglich sein, das Werk des jüdischen Malers Felix Nussbaum (1904-1944) national und international bekannter zu machen", teilte das Museumsquartier in Osnabrück mit. Die Summe stamme aus dem Nachlass einer Verwandten. Die Foundation wurde 2001 vom Sammlerehepaar Hubert und Irmgard Schlenke gegründet worden. Ziel der Stiftung ist es, die Werke des in Auschwitz ermordeten Felix Nussbaums und anderer Künstler des Exils und Widerstandes in den Jahren 1933-1945 zu erhalten.