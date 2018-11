Kulturnachrichten

Sonntag, 11. November 2018

Felsenstadt Petra wegen Unwetter evakuiert Wassermassen schieben sich durch die Welterbestätte in Jordanien Wegen sintflutartiger Regenfälle haben jordanische Sicherheitskräfte die Welterbestätte Petra evakuiert. Mehr als 3500 Touristen hätten die bekannte archäologische Stätte wegen Überschwemmungen verlassen müssen, teilten die Behörden mit. Vorangegangen waren heftige Regenfälle - in Jordanien kamen dabei elf Menschen ums Leben. Aufnahmen von Besuchern in Petra zeigten, wie sich Wassermassen durch die Felsformationen der archäologischen Stätte schoben. Die Touristen brachten sich auf höher gelegenen Felsen in Sicherheit. Alle Touren in das Gebiet wurden vorläufig ausgesetzt. Die Felsenstadt Petra gehört seit 1986 gehört sie zum Unesco-Weltkulturerbe.

Hörspielpreise der ARD in Karlsruhe vergeben ORF-Produktion "Die Schuhe der Braut" als bestes Hörspiel ausgezeichnet Die ORF-Hörspielproduktion "Die Schuhe der Braut" von Magda Woitzuck ist mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ausgezeichnet worden. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wurde während der ARD-Hörspieltage in Karlsruhe verliehen. Das Hörspiel erzählt von einem Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), der in ein Massengrab steigt und als Abtrünniger herauskommt. Den Deutschen Kinderhörspielpreis erhielt die Autorin Gudrun Hartmann für ihre Hörspielbearbeitung "Eine Hand voller Sterne" nach dem gleichnamigen Buch von Rafik Schami. Der mit 3000 Euro dotierte Hörspielpreis für die beste schauspielerische Leistung ging an Aljoscha Stadelmann in dem Hörspiel "Alles Rumi" von Radio Bremen.

Filmfestival Cottbus: Hauptpreis für Film "Ayka" Spezialpreis für beste Regie geht an Ivan Tverdovskiy Der Hauptpreis des Filmfestivals Cottbus geht an den russischen Film "Ayka" von Sergei Dworzewoi. Der Regisseur widme sich in seinem Film einer unvergesslichen Frauenfigur stellvertretend für die "Vergessenen ganz unten", teilte die Jury mit. Der mit 7500 Euro dotierte Spezialpreis für die beste Regie ging an Ivan Tverdovskiy mit "Podbrosy/Jumpman". Kulturministerin Martina Münch würdigte das Festival zur Preisverleihung als Brücke zu den Nachbarn in Mittel- und Osteuropa. "Filme können dazu beitragen, unterschiedliche Perspektiven zu sehen und den eigenen Blick zu weiten", meinte Münch. "In einer Zeit, in der weltweit Populismus, Nationalismus und Hass geschürt werden, brauchen wir mehr denn je Filmemacher, Künstler und Schauspieler, die sich aktiv und engagiert in gesellschaftliche und politische Diskurse einbringen."

Sandrine Bonnaire erhält Schauspielpreis "Die Europa" Ehrung erfolgte im Rahmen des Filmfestivals Braunschweig Die französische Schauspielerin Sandrine Bonnaire hat den Hauptpreis des 32.

Internationalen Filmfestivals in Braunschweig erhalten. Für ihre herausragenden darstellerischen Leistungen und Verdienste um die europäische Filmkultur bekam sie die Auszeichnung "Die Europa". Der internationale Durchbruch gelang Bonnaire 1985 mit dem Film "Vogelfrei" von Agnès Varda. Ihre erste eigene Regiearbeit stellte sie bei der Berlinale 2008 vor. Bei dem einwöchigen Filmfest waren insgesamt 206 Kurzfilme und 110 Langfilme sowie sieben Filmkonzerte zu sehen. Dazu zählten zwölf Weltpremieren und 57 Deutschland-Premieren.

Komponist Ennio Morricone feierte 90. Geburtstag Römischer "Maestro" startet "The Farewell Tour" Der legendäre Filmmusikkomponist Ennio Morricone feierte gestern seinen 90. Geburtstag. Aus diesem Anlass startet er seine letzte Tournee unter dem Motto "The Farewell Tour". Der römische "Maestro", wie er sich selbst in Interviews nennen lässt, will damit seinen Abschied von der Konzertbühne feiern. Der Dirigent, der bereits im Alter von sechs Jahren zu komponieren begann, schrieb in den letzten Jahrzehnten die Musik für mehr als 500 Filme. Für seine Leistungen erhielt Morricone mehr als 70 Auszeichnungen – unter anderem 2007 den Oscar für sein Lebenswerk.

Brandanschlag auf ausgestelltes Flüchtlingsboot Ausstellungsstück in Wittenberg komplett zerstört In der Lutherstadt Wittenberg ist ein ausgestelltes Flüchtlingsboot Ziel eines Brandanschlags geworden. Unbekannte haben das Boot angezündet. Es wurde vollständig zerstört. Derzeit liefen die Ermittlungen in alle Richtungen, sagte ein Polizeisprecher. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Das Flüchtlingsboot war im Rahmen der Weltausstellung zum 500. Reformationsjubiläum 2017 in der Lutherstadt Wittenberg ausgestellt worden. Es hatte einst 244 Flüchtlinge unversehrt von Libyen nach Sizilien gebracht. Mit dem Boot sollte auf die Lage von Mittelmeerflüchtlingen aufmerksam gemacht werden.