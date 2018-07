"Feindeslisten" von Rechtsextremen "Ein Teppich des Schweigens"

Moderation: Mirjam Kid

Bei Neonazis-Aufmärschen zeigen sich die Rechtsextremisten in der Öffentlichkeit. (dpa picture alliance/ Uli Deck)

Unser Studiogast, der Publizist Götz Aly, zeigt sich überrascht über die "Feindeslisten" der Rechtsextremen. Aly hätte sich gewünscht, die Bundesregierung hätte selbst darüber informiert und nicht erst auf Anfrage der Linken.

Deutsche Rechtsextremisten haben in den vergangenen Jahren rund 25.000 Bundesbürger auf "Feindeslisten" gesetzt. Das kam dank einer Kleinen Anfrage der Bundesfraktion der Linken zu Tage, über die das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" heute berichtet.

"Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viele sind", sagt unser Studiogast, der Zeithistoriker und Publizist Götz Aly, im Deutschlandfunk Kultur. "Man wundert sich, warum die Bundesregierung nicht von sich aus über solche Dinge spricht." 25.000 Namen und Adressen seien sehr viel, etwas vergleichbares gebe es in der linksextremen Szene nicht.

Der Historiker und Publizist Götz Aly (Deutschlandradio / Leila Knüppel)

Der NSU-Komplex habe gezeigt, dass rechtsextreme Gewalt in einigen Teilen Deutschlands besser verankert und sozial gedeckt sei, sagt Aly. Es gebe da einen "Teppich des Schweigens", ganz nach dem Motto "Das sind doch unsere Jungs". Deswegen sei diese Gewalt auch auf Dauer gefährlicher. Wie auch der NSU-Prozess gezeigt habe, achteten die Behörden zu wenig darauf. Dabei müssten sie diese dezentral organisierten Szenen sehr viel genauer beobachten.

"Gibt einen Rassismus unter der Decke"

Angesichts der verbreiteten Unsicherheit in der Gesellschaft seien viele Maßstäbe ins Wackeln geraten, sagt Aly. Die ungelösten politischen Fragen und das Ende des "ewigen Aufschwungs" führten dazu, dass rechtspopulistische Bewegungen weltweit, aber auch in Deutschland, größere Chancen hätten.

"Und dann gibt es eine Angst auch vor Fremden und es gibt einen Rassismus unter der Decke, der in guten Zeiten verborgen ist, der gewissermaßen geschlafen hat, der aber jederzeit in Krisensituationen aufbricht und der da ist." Es sei deshalb wichtig, dass das verfassungsmäßige Korsett, die Institutionen, der gegenseitige Respekt und die Sprache unter Kontrolle blieben und man dem Rechtsradikalismus entgegen trete.



Götz Aly ist Zeithistoriker, Politikwissenschaftler und Publizist. Bekannt wurde er vor allem durch seine Forschung und Bücher über die Zeit des Nationalsozialismus und über Antisemitismus des 19. und 20. Jahrhunderts. In seinem Buch "Unser Kampf. 1968 – ein irritierter Blick zurück" (S. Fischer Verlag, 2008) setzte sich der 1947 geborene Aly aber auch sehr kritisch mit der eigenen Generation auseinander. Während seines Studiums in West-Berlin war Aly selbst in der Studentenbewegung aktiv.