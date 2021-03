Featurearchiv - Kämpfen (1/3) Blauhelme nach Brandenburg - Rechte Geschichten aus dem Hinterland

In den ersten zwei Monaten des Jahres 2000 wurde laut Statistik des Bundeskriminalamts in Deutschland beinahe jeden Tag ein Mensch ausländischer Herkunft Opfer einer physischen Attacke. Allein in Brandenburg wurden 16 Migranten verletzt. Das Time Magazine schrieb: Schickt Blauhelme nach Brandenburg!