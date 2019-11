Feature: Vom Mauerfall bis zur Wiedervereinigung Zwischen den Staaten – Neuorientierung 1990 Freispiel, 56 min Von Michael Bohmeyer

Blick auf das Kunsthaus Tacheles und den Hof in der Oranienburger Straße in Berlin (picture-alliance / dpa / Jens Kalaene)

Was passiert mit Menschen, wenn der Staat, in dem sie aufgewachsen sind, wegbricht? Hier erzählen ehemalige DDR-Bürger, wie sie die Zeit zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung erlebt haben. Geschichten von gutbürgerlichen Schülern, die zu Neonazis wurden, von SED-Funktionären, die in die CDU eintraten, von Punk und Anarchie, von Hausbesetzern, von einst Systemtreuen, für die die alten Gesetze nicht mehr und die neuen noch nicht galten.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit fängt das Feature, die facettenreiche Stimmung ein, die in Ostdeutschland während der aufregenden elf Monate zwischen den Staaten herrschte.

Zwischen den Staaten – Neuorientierung 1990

Feature von Michael Bohmeyer

Autorenproduktion 2010

Länge: 56'30

Michael Bohmeyer, 1984 in Ost-Berlin geboren, Autor, Radiojournalist und Moderator beim "Pi Radio", einem Freien Radio. Er war einige Jahre lang mit einer selbstgegründeten Wählergruppe Abgeordneter im Kommunalparlament seines Heimatortes, gründete mehrere Start-Ups, war Geschäftsführer eines Online-Versandhandels. Er testete an sich selbst die Auswirkungen des Bedingungslosen Grundeinkommens und gründete das Projekt "Mein Grundeinkommen", das seither Geld per Crowdfunding sammelt, um es als einjähriges Grundeinkommen zu verschenken. Sein Buch: "Was würdest Du tun? Wie uns das Bedingungslose Grundeinkommen verändert" erschien Anfang 2019.

