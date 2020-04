Feature spezial | Weil das, was ist, nicht alles ist spirit Feature, 50 min Von Angelika Brauer

Was bedeutet heute Spiritualität? (EyeEm / Markus Laanisto)

Fragt man Menschen nach ihrer Sicht der ersten und letzten Dinge, dann kommen Bilder und Vorstellungen zutage, die zu den üblichen Kategorien gläubig, atheistisch und agnostisch nicht passen. Was bedeutet heute Spiritualität? Auf welche Wege führt die Suche nach Sinn? Welche inneren Gewissheiten werden gefunden – und wie helfen sie im Lebensalltag weiter? Im Feature erzählen Menschen von ihren Erfahrungen. Subjektiv, kommentarlos, ohne Für und Wider.

Von Angelika Brauer

Regie: Cordula Dickmeiß

Ton: Christian Bader

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 49'26

Angelika Brauer, 1953 in Krefeld geboren, studierte Germanistik und Philosophie, lebt in Berlin, schreibt vor allem über philosophische und theologische Fragen. Radio-Features: "Kein Gott nirgends oder: Zurück zur Vernunft" (WDR 2007), "Vertrauensfragen" (Deutschlandradio Kultur 2012), "Sterben lernen" (WDR 2015), "Von der Zeit zum Leben – Annäherung an ein unfassbares Phänomen" (SWR 2017), "Mitleid – Zur Verteidigung eines verhassten Gefühls" (WDR 2018).