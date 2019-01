Feature-Reihe: Handicap Love Liebe und andere Zwischenfälle Von Helmut Kopetzky

Junge Erwachsene mit Downsyndrom (imago)

Kinder mit Down-Syndrom sind überwältigend in ihrer Zuneigung, Mittelpunkt jedes Kindergeburtstags. Aber wie geht es weiter in ihrem Leben? Petra und Sven, 27 und 30 Jahre alt, sind ein Liebespaar. Sie reden von Hochzeit und haben schon mehrfach die Nacht zusammen verbracht. Svens Eltern sind skeptisch, Petras Eltern befürworten die Verbindung. Ihre Liebesgeschichte spiegelt die Diskussion um die Autonomie von Menschen mit Behinderung, um Fortpflanzung und genetische Risiken.

Handicap Love

Liebe und andere Zwischenfälle

Vom Erwachsen-Werden mit dem Down-Syndrom

Von Helmut Kopetzky

Regie und Ton: der Autor

Produktion: Deutschlandradio Kultur/RBB 2011

Länge: 53'40

Eine Wiederholung vom 12.03.2011



Helmut Kopetzky (Foto: privat)Helmut Kopetzky, geboren 1940 in Mähren, Autor und Regisseur, ist einer der wichtigsten deutschen Feature-Autoren. Er studierte Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte und Publizistik, war Zeitungsjournalist und Redakteur. Er produzierte an die 80 Features. Er organisierte Workshops in Europa, Südamerika und den USA. Für seine Arbeit wurde er vielfach ausgezeichnet: mit dem Premio Ondas für "Ein Schlachtfeld wird besichtigt" (1984) und "Berg der heiligen Zwietracht" (2000); mit dem Prix Futura für "Auch ich war ein Bittschön" (1995), dem Prix Europa für "Ein Tag in Europa" (1999) und "Die Grenzgänger" (2002), mit dem Prix Marulic für "Die Meister und der Dilettant" (2010). Im Jahr 2008 wurde er als erster mit dem Axel-Eggebrecht-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Zuletzt für Deutschlandradio: "Der Kunstkopf-Mann" (NDR/Dlf 2018).