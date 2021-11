Feature Mystery Serie Blutiger Herbst - Eine bayerische Geistergeschichte (1/4) Die Frau in Schwarz Feature, 24 min Von Johannes Nichelmann Ein mysteriöser Fall hält 1975 die Polizei von Thurmannsbang in Atem. Eine junge Frau ist gestorben und Autofahrer berichten von einer unheimlichen Anhalterin, die sich in Luft auflöst. Beruhend auf einer wahren Geschichte.

Mysteriöse Anhalterin sorgt für Angst im Bayerischen Wald. (Deutschlandradio / Johannes Nichelmann)

Im Frühjahr 1975 taucht im Bayerischen Wald eine unheimliche Anhalterin auf. In schwarze Kleider gehüllt, warnt sie Autofahrer und Autofahrerinnen vor einem blutigen Herbst, bevor sie sich in Nichts auflöst. War es der Geist einer vor kurzem gestorbenen jungen Kellnerin? Oder doch ein großer Scherz, eine Verschwörung aus Langeweile? Nach dem ersten Spuk zieht das Ereignis immer weitere Kreise. Die Polizei schaltet sich ein. Gleichzeitig wird klar: Düstere Anhalterinnen gibt es nicht nur im Bayerischen Wald. Nach der Katastrophe von Fukushima tauchen sie auf einmal in Japan auf.





Blutiger Herbst - Eine bayerische Geistergeschichte

Folge 1: Die Frau in Schwarz

Von Johannes Nichelmann

Regie: der Autor

Mit: Verena Fiebiger und Johannes Nichelmann

Produktion: BR/Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge Teil 1: 24'20

Johannes Nichelmann (Niklas Vogt)Johannes Nichelmann, geboren 1989 in Berlin, Reporter und Feature-Autor, seit 2014 auch Redakteur und Moderator bei Deutschlandfunk Kultur. Für "Das Hacker-Syndrom" (WDR 2013) wurde er mit dem Robert Geisendörfer Preis ausgezeichnet, für "Der einsame Tod des Herrn D." (Deutschlandfunk 2017) mit dem Deutschen Sozialpreis. Zuletzt: "Herrscher am Ende – Die verschollenen Tonbänder des Politbüros" (mit Lydia Heller, Deutschlandfunk 2020) und "Die autonome Republik Katja Lange-Müller" (WDR 2021).