Der Maler Norbert Bisky in seiner Ausstellung Rant in der Villa Schöningen in Potsdam. (imago / Martin Müller)

Er zählt zu den international erfolgreichsten deutschen Künstlern unserer Zeit. Biskys Markenzeichen sind die Portraits junger Männer. Ölfarbe auf großen Leinwänden, Aquarelle auf Papier. Bunte, zum Teil neongrelle Collagen. Sie sind oft angelehnt an die Propagandawelten des Sozialismus, erzählen auch von Biskys Leben in der DDR. Sein Lehrmeister Georg Baselitz, stieß ihn darauf, dass sich gute Kunst vor allem aus dem eigenen "Ich" speist. Was macht das "Ich" dieses Künstlers aus? Starke Familienbande, Berlin in den 90er Jahren, Begegnungen mit Tod und Terror, Erfolg – wie viele Leben passen in eine Biographie?

Diese Radiodokumentation begleitet den in Leipzig geborenen Künstler mehrere Monate lang und taucht mit ihm in das Berliner Nachtleben ein.

Desmadre – Aufstand

Von Johannes Nichelmann

Regie: der Autor

Mitarbeit: Yu Minobe

Mit: Oliver Urbanski, Marietta Schwarz, Jean-Claude Kuner, Meik van Severen, Lena Schmidtke und dem Autor

Ton und Technik: Alexander Brennecke und Julius Hofstädter

Produktion: Deutschlandfunk/WDR 2020

Länge: 52'00

Johannes Nichelmann, geboren 1989 in Berlin, Journalist und Feature-Autor, seit 2014 auch Redakteur und Moderator bei Deutschlandfunk Kultur. Für "Der einsame Tod des Herrn D." (Deutschlandfunk 2017) erhielt er den Deutschen Sozialpreis 2018. Zuletzt: "Rainers Schweigen – Nachwendekinder und die DDR" (WDR/RBB 2019) und "Blutiger Herbst – Eine bayerische Geistergeschichte" (BR/Deutschlandfunk Kultur 2019).