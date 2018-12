Das Alibiphon von ca. 1957 war einer der ersten Anrufbeantworter. (Picture Alliance / dpa / Maximilian Schönherr)

War der Anrufbeantworter der Beichstuhl des 20. Jahrhunderts? Warum schicken Jugendliche Sprachnachrichten, anstatt zu telefonieren? Ab wann ist die Technik von morgen wieder von gestern? Die Featureantenne ist ein neues Format in der Radiokunst: kurze Dokustücke, die immer einem Thema, einem Überbegriff, einer Assoziation auf der Spur sind.

Ausschnitt

Heute mit:

Étienne Roeder: Schön Dich mal wieder zu sprechen – Teil 1

Mathilde Guermonprez: C'est maman – Ta mère sur le répondeur (ARTE Radio)

Dial "S" for Sorry: Anrufe bei der "Apology Line", übersetzt von Mara May

Anna-Lena Kühner: Anrufbeatworter

Anne de Giafferri: Message (ARTE Radio)

Étienne Roeder: Schön Dich mal wieder zu sprechen – Teil 2

Musik: Allegro in AB-Dur von Helmut Mittermaier

Länge: 54'28