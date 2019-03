Kulturnachrichten

Montag, 18. März 2019

FAZ trennt sich von Mit-Herausgeber Steltzner Der Journalist Holger Steltzner ist nicht mehr Mit-Herausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ). Die Grundlage für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den anderen Herausgebern sei nicht mehr gegeben, teilte die Zeitung mit. Steltzner war einer von vier Herausgebern, die das Blatt journalistisch führen. Zu den Gründen für das Ausscheiden Steltzners aus dem Führungsquartett machte der Verlag auf Nachfrage keine näheren Angaben. Der 56-Jährige war seit 1993 bei der FAZ, seit August 2002 in der Rolle des Herausgebers, der für den Wirtschafts- und Sportteil verantwortlich war. Zu seiner Nachfolge machte die FAZ zunächst keine Angaben.

Protest gegen rechte Verlage auf Buchmesse Das Aktionsnetzwerk "Leipzig liest weltoffen" ruft zum Protest gegen die Präsenz rechter Verlage auf der Leipziger Buchmesse auf. Dazu sei vor der offiziellen Eröffnungsveranstaltung des Branchentreffs am Mittwochabend eine Kundgebung auf dem zentralen Augustusplatz geplant, teilte das Netzwerk in Leipzig mit. Die Buchmesse wird am selben Abend mit der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung offiziell eröffnet. "Auch in diesem Jahr werden wieder rechte und rechtsoffene Verlage auf der Leipziger Buchmesse versuchen, ihre Ideologien der Ungleichwertigkeit zu verbreiten", erklärte Irena Rudolph-Kokot für das Netzwerk. In den vergangenen Jahren hatten die Messestände etwa des Antaios-Verlags von Götz Kubitschek und des "Compact"-Magazins von Jürgen Elsässer für Aufregung gesorgt und Debatten auf der Messe und darüber hinaus ausgelöst. Während das Magazin auch in diesem Jahr vertreten ist, hat sich der Antaios-Verlag nicht zur Messe angemeldet.

Mailänder Scala will doch kein Geld aus Saudi-Arabien Die Mailänder Scala will nach einer wochenlangen Debatte nun doch kein Geld aus Saudi-Arabien. Der Aufsichtsrat stimmte heute einstimmig gegen die Vereinbarung. Die 3,1 Millionen Euro, die Saudi-Arabien bereits überwiesen hatte, würden zurückgezahlt, sagte Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala.

Der österreichische Intendant Alexander Pereira hatte eine Kooperation mit Saudi-Arabien ins Auge gefasst, wonach die Saudis in den kommenden fünf Jahren 15 Millionen Euro an die Scala zahlen und im Gegenzug einen Platz im Aufsichtsrat bekommen. Die geplante Kooperation hatte in Italien vor allem wegen der Menschenrechtslage in dem erzkonservativen arabischen Land große Empörung ausgelöst. Zuletzt hatte der brutale Mord an dem Regimekritiker Jamal Khashoggi weltweit Entsetzen ausgelöst.

Stiftung gibt entwendete Zeichnung zurück Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat eine Zeichnung des Romantikers Carl Philipp Fohr aus dem Berliner Kupferstichkabinett an die Erben des früheren Eigentümers Karl Mayer zurückgegeben. Der Eisenwarengroßhändler und Sammler Mayer (1894-1976) war noch vor Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler aus dem bereits von Judenfeindlichkeit geprägten Deutschland ins Exil gegangen. Er verlor seinen Betrieb in Darmstadt durch Zwang, die Sammlung wurde ausgeschlachtet. Das Blatt, das die Berliner Museen 1941 auf dem Kunstmarkt erwarben, war nach Angaben der Stiftung vom Montag aufgrund eines Stempels zweifellos der Sammlung Mayers zuzuordnen. Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, freute sich über die Restitution: "Die systematische Erforschung der Provenienzen unserer Sammlungen ist essenziell, um das in der NS-Zeit geschehene Unrecht aufzuarbeiten."

Großer Bibliothekskongress in Leipzig Die Bibliotheken wollen sich stärker als Kommunikations-, Interaktions- und Erlebnisräume positionieren. Das hat der Präsident des Dachverbands "Bibliothek und Information Deutschland", Heinz-Jürgen Lorenzen, zum Auftakt des 7. Bibliothekskongresses in Leipzig mit mehr als 4.000 Teilnehmern deutlich gemacht. Bibliotheken seien Orte der Integration, des Dialogs und der gelebten Demokratie und könnten als solche populistischen und antidemokratischen Tendenzen der Gesellschaft entgegenwirken, so Lorenzen. Sie vermittelten auch digitale Medienkompetenz, die in Zeiten von 'Fake News' immer wichtiger werde. Der Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille, sagte, nur wer sich früh mit Geschichten auseinandersetze, werde sie reflektieren. Deshalb seien die Bibliotheken einer der wichtigsten Partner, um diese Aufgabe zu erfüllen - eben weil Arbeit, Schule oder das Zuhause es nicht allein leisten könnten.

Surf-Musik-Legende Dick Dale mit 81 Jahren gestorben Der US-amerikanische Gitarrist Dick Dale, ein Pionier der Surf-Musik, ist tot. Der Musiker sei am Samstagabend gestorben, teilte Dales Bassist Sam Bolle am Sonntag dem britischen "Guardian" mit. Der "King of the Surf Guitar" wurde 81 Jahre alt. In den frühen 1960er Jahren war er durch Instrumental-Hits wie "Misirlou" bekannt geworden. Regisseur Quentin Tarantino setzte den Titel zum Auftakt seines Films "Pulp Fiction" ein und machte ihn damit 30 Jahre nach der Original-Aufnahme wieder populär. Dale stand bis zuletzt in den USA auf der Bühne. Der in Boston unter dem Namen Richard Anthony Monsour geborene Künstler spielte schon als Kind Gitarre. Als Teenager zog er in den 1950er Jahren mit seiner Familie nach Kalifornien und entdeckte dort seine Leidenschaft fürs Wellenreiten. Mit seiner Band The Del-Tones begründete er die Surf-Rock-Szene.