Kulturnachrichten

Freitag, 31. Juli 2020

Favoriten für MTV Video Music Awards Top-Favoritinnen im Rennen um die MTV Video Music Awards sind dieses Jahr Ariana Grande und Lady Gaga mit je neun Nominierungen. Billie Eilish und The Weeknd haben je sechs Gewinnchancen. Dies gaben die Verleiher der Musikpreise bekannt. Trotz der Corona-Pandemie soll die Preis-Gala am 30. August in New York an mehreren Standorten unter Hygiene-Auflagen stattfinden. Neben den traditionellen Sparten wie Künstler und Song des Jahres gibt es zwei neue Kategorien für Produktionen, die in Corona-Zeiten entstanden sind: Bestes Musik-Video von Zuhause und beste Quarantäne-Darbietung. Die Preise des US-Musiksenders MTV werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen.

Schriftsteller Milan Kundera gibt Archiv nach Brünn Der Schriftsteller Milan Kundera überlässt seine Privatbibliothek und sein Archiv der Mährischen Landesbibliothek im tschechischen Brünn. Das habe der 91-Jährige gemeinsam mit seiner Frau entschieden, teilte die Einrichtung mit. Die Privatbibliothek Kunderas umfasst Ausgaben seiner Bücher auf Tschechisch und in mehr als 40 Weltsprachen - insgesamt rund 1000 Bände. Hinzukommen eine Sammlung seiner Essays, Rezensionen seiner Bücher, Zeitungsausschnitte und Fotografien. Auch Zeichnungen aus der Hand Kunderas sind dabei. Sie sollen im Herbst aus der Pariser Wohnung des Paares nach Tschechien überführt werden. Der tschechische Kulturminister Lubomir Zaoralek begrüßte die Entscheidung und sprach von einem Geschenk mit Symbolik: es zeige, die Verbundenheit Kundera zu seinem Land. Der Autor von Bestsellern wie "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" und "Der Scherz" wurde am 1. April 1929 in Brünn geboren und wuchs dort auf. Seit seiner Emigration 1975 lebt er in Frankreich.

Umbau der St.-Hedwigs-Kathedrale genehmigt Der Bauantrag für die Sanierung und die umstrittene Umgestaltung der Berliner St.-Hedwigs-Kathedrale ist genehmigt. Das teilte das Erzbistum mit. Mit der Umgestaltung werde man der Architektur des Rundbaus gerecht, der Altar werde dadurch ins Zentrum gesetzt, sagte Dompropst Tobias Przytarski zur Baugenehmigung. Das sei ein liturgisch stimmiger und konsequenter Aufbruch in die Zukunft. Gegner des Umbaus mussten zuletzt eine juristische Niederlage hinnehmen. Das Berliner Landgericht hatte entschieden, dass die Neugestaltung des Kircheninnenraums nicht gegen das Urheberrecht ihres Architekten Hans Schwippert (1899-1973) verstößt. Die Kirche habe das Recht, das Gotteshaus nach ihren Wünschen umzugestalten. Das Gericht wies damit eine Klage gegen Veränderungen in der katholischen Hauptkirche von Berlin ab. Die Arbeiten sollen bis 2023 dauern, die Kathedrale ist seit September 2018 geschlossen.

Musiker Balla Sidibé gestorben Der senegalesische Musiker Balla Sidibé ist tot. Der Sänger, Trommler und Komponist war Mitgründer und Leiter des legendären Orchestra Baobab. Sidibé ging es um das Zusammenspiel von traditioneller senegalesischer Musik mit Blues, Jazz, Soul und kubanischer Musik. Noch am Tag vor seinem Tod habe er mit anderen Musikern an der Vorbereitung der Jubiläumstournee zum 50jährigen Bestehen der Band gearbeitet. Die Gruppe war 1970 im Baobab-Club in Dakar gegründet worden. Sidibé spielte mit seiner Band auch mit Gästen, wie dem kubanischen Musiker Ibrahim Ferrer ("Buena Vista Social Club") und dem senegalesischen Musikstar Youssou N'Dour. Balla Sidibé starb im Alter von 78 Jahren in Dakar, wie der französische Auslandssender RFI meldete.