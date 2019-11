Faschistische Namen: Rom benennt Straßen um

Freitag, 22. November 2019

Die italienische Hauptstadt hat zwei Straßen und einen Platz umbenannt, die an zwei Wissenschaftler aus der Zeit des Faschismus erinnerten. Sie erhalten jetzt die Namen von drei verfolgten Wissenschaftlern, unter ihnen zwei Frauen, wie die Stadt Rom mitteilte. Die faschistischen Wissenschaftler hatten 1938 das "Manifest für die Rasse" unterzeichnet, das die Rassegesetze von Diktator Benito Mussolini unterstützte. Mit den Rassegesetzen war in Italien die systematische Diskriminierung der Juden eingeleitet worden. Rund 7000 italienische Juden fielen dem Holocaust zum Opfer.

Im letzten Moment hat der US-Technologiekonzern Apple die geplante Weltpremiere des Films "The Banker" abgesagt. Er sollte heute zum Abschluss des AFI-Filmfestivals in Los Angeles gezeigt werden. Der Film basiert auf der wahren Geschichte zweier schwarzer Geschäftsmänner, die in den USA der 60er-Jahre einen Weißen als Aushängeschild ihres Unternehmens anheuern, um dem vorherrschenden Rassismus ein Schnippchen zu schlagen. In der vergangenen Woche seien Apple "Bedenken" gegen den Film bekannt geworden, erklärte das Unternehmen. Gemeinsam mit dem Filmteam sollten diese nun überprüft werden. "The Banker" ist einer der ersten von Apple für seinen neuen Streaming-Dienst "Apple TV+" produzierten Filme und sollte ab dem 6. Dezember dort laufen.