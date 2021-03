Fare Thee Well Tour Joan Baez zum 80. Geburtstag

Moderation: Carsten Beyer

Joan Baez auf einem ihrer Abschiedskonzerte im Jahr 2019. (MAGO / Agencia EFE / Javier Etxezarreta)

Joan Baez ist eine Ikone der US- amerikanischen Folk-Bewegung: Bürgerrechtlerin, Pazifistin und Umweltaktivistin, vor allem aber eine fantastische Sängerin. In den Jahren 2018 und 2019 nahm sie mit einer ausgedehnten Welttournee Abschied von der großen Bühne.

Joan Baez war befreundet mit Martin Luther King Jr. und sang auf dessen berühmten Marsch nach Washington. Sie marschierte Arm in Arm mit dem Dichter James Baldwin beim Civil Rights March in Selma, Alabama.

Joan Baez am 28.8.1963 beim Civil Rights March Richtung Washington. (IMAGO / Courtesy Everett Collection)

Sie hatte eine Liebes-Affäre mit Bob Dylan und stellte den damals noch unbekannten Sänger einem breiten Publikum vor - und sie war auch dabei beim berühmten Woodstock Festival im Sommer 1969.

Die Stimme ihrer Generation

In den sechs Jahrzehnten ihrer Karriere hat Joan Baez mehr als 30 Alben veröffentlicht. Sie hat einen Grammy für ihr Lebenswerk bekommen, ist Mitglied der US- amerikanischen Rock'n Roll Hall of Fame und wurde von François Mitterrand zum Ritter der französischen Ehrenlegion geschlagen.

Bis heute gilt die Sängerin als "Stimme und Gewissen ihrer Generation" und ihre Interpretationen von Folk-Songs wie "We Shall Overcome", "The Night They Drove Old Dixie Down" oder "Diamonds & Rust" sind auf der ganzen Welt bekannt.

Ein Konzert zum 80.Geburtstag

Am 9. Januar 2021 ist Joan Baez 80 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass senden wir einen Mitschnitt von ihrer "Fare Thee Well" - Tour aus dem Jahr 2018. Bei dem Konzert in der Stenhammar Hall im schwedischen Göteborg wurde die Sängerin begleitet von Dirk Powell an Gitarre, Akkordeon und Mandoline sowie von ihrem Sohn Gabriel Harris am Schlagzeug.

Aufzeichnung vom 10.03.2018 in der Stenhammar Hall, Göteborg

Joan Baez, Gesang, Gitarre

Dirk Powell, Fiddle, Banjo, Mandoline, Gitarre, Akkordeon, Keyboards

Gabriel Harris, Percussion