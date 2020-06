Dienstag, 23. Juni 2020

Familie von Tom Petty untersagt Trump Wahlkampflied

Die Familie des 2017 gestorbenen Sängers Tom Petty will US-Präsident Donald Trump untersagen, seine Lieder im Wahlkampf einzusetzen. Trump habe bei einer Wahlkampfkundgebung in Oklahoma den Hit "I won't back down" ohne Genehmigung verwendet, heißt es in einer Erklärung auf der Facebook-Seite der Band "Tom Petty and the Heartbreakers". Petty hätte es niemals zugelassen, einen seiner Songs für eine "Kampagne des Hasses" zu benutzen. Man habe Trumps Wahlkampfteam eine Unterlassungserklärung geschickt.