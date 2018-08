Kulturnachrichten

Donnerstag, 16. August 2018

Fake-News-Vorwürfe : US-Zeitungen positionieren sich Fast 350 Medien beteiligen sich an Leitartikel-Aktion Die Artikel wenden sich gegen die Behauptungen von US-Präsident Trump, Medien würden Falschnachrichten verbreiten und kritische Journalisten würden Feinde des Volkes sein. Die Zeitung "The Boston Globe" hatte Medien im ganzen Land dazu aufgerufen, mit Leitartikeln Position zu beziehen. Nach Ansicht des "Globe" haben die Vorwürfe des Präsidenten gefährliche Konsequenzen. Unter anderem würde das Vertrauen der Menschen in unabhängige Berichterstattung verloren gehen. Andere Zeitungen warnten vor einer Gefährdung der Demokratie. Einige Medienhäuser bewerten die Aktion auch kritisch. Das konservative "Wall Street Journal" etwa warnte im Vorfeld, dass eben eine solche abgestimmte Aktion nicht den Eindruck von Unabhängigkeit der Redaktionen erwecke. Trump habe genauso das Recht auf freie Meinungsäußerung wie seine Gegner in den Medien.

Nachlass von Peter Härtling geht nach Marbach Nachlass enthält Manuskripte, Briefwechsel und Leserbriefe Das Deutsche Literaturarchiv Marbach erhält den Nachlass des Schriftstellers und Kinderbuchautors Peter Härtling. Dazu gehören neben Manuskripten auch Arbeiten für Zeitschriften und Rundfunkanstalten sowie Briefwechsel mit dem früheren Cheflektor des S. Fischer Verlages. Härtling pflegte einen regen Austausch mit Ilse Aichinger, Paul Celan, Hilde Domin, Günter Grass, Wolfgang Hildesheimer, Uwe Johnson, Wolfgang Koeppen, Hermann Lenz, Siegfried Lenz, Arno Schmidt, Gabriele Wohmann, Christa Wolf und Carl Zuckmayer. Zum Bestand gehören auch große Mengen an Leserbriefen - meist von Kindern und Jugendlichen. Der vielfach ausgezeichnete Autor war im vergangenen Jahr gestorben.

Berliner Künstler-Duo soll Humboldt-Foyer gestalten Auftrag für das Foyer im Obergeschoss geht an Stefan Sous Das Berliner Künstlerduo Christiane Dellbrügge & Ralf de Moll wird das Foyer im Erdgeschoss des Humboldt Forums künstlerisch gestalten. Die beiden gewannen einen ersten Preis beim Kunst-am-Bau-Wettbewerb für das rekonstruierte Berliner Schloss, die Jury empfahl ihre Arbeit "Die Architekten" einstimmig zur Realisierung. Danach wird sich ein Schriftband um den kubischen Raum ziehen, hinter dem sich die Vornamen der im Laufe der Jahrhunderte am Schloss beteiligten Baumeister verbergen. In einem zweiten Wettbewerb für das Foyer im Obergeschoss setzte sich Stefan Sous aus Düsseldorf mit seiner Wandinstallation "Zeitmaschine" durch. Das neue Museumsquartier Humboldt Forum soll im kommenden Jahr im Schloss öffnen. Die Wettbewerbsergebnisse für die Kunst am Bau würden in Kürze in einer Ausstellung vorgestellt, hieß es.

"Hamburger Erklärung" zur Leseförderung Petition auf change.org Knapp ein Fünftel der Viertklässler in Deutschland kann einfache Texte nicht verstehen. Doch bislang hat die Politik nicht auf die Ergebnisse der letzten IGLU-Studie reagiert. Deshalb hat die Kinderbuchautorin und frühere Lehrerin Kirsten Boie die "Hamburger Erklärung" zur Leseförderung initiiert. Seit heute kann man die Petition auf der Online-Plattform change.org unterschreiben. Ziel sei, erfolgreiche Maßnahmen aus einzelnen Bundesländern zu bündeln und bundesweite Standards in der Leseförderung zu etablieren. Zu den 25 prominenten Erstunterzeichnern gehören die Schriftstellerin Ulla Hahn, der Liedermacher Rolf Zukowski und der Journalist Ulrich Wickert.

Musiker Stefan Gwildis wird Antarktisbotschafter Kampagne für größtes Meeresschutzgebiet der Welt Der Musiker Stefan Gwildis wird Antarktisbotschafter für Greenpeace. "Der Klimawandel bedroht die antarktischen Gewässer und der Mensch setzt durch Fischerei und Vermüllung diesen faszinierenden Lebensraum noch weiter unter Druck", erklärte der Hamburger in einer Mitteilung der Umweltorganisation. Jetzt biete sich die einmalige Chance, das größte Meeresschutzgebiet der Welt im Weddellmeer einzurichten. Greenpeace wirbt derzeit in rund 70 Städten Deutschlands mit gelben Schildern für den Schutz der Antarktis. Die Organisation will mit der Kampagne Unterschriften sammeln, um einen Antrag der Europäischen Union bei der Antarktis-Kommission CCAMLR zu unterstützen. Die Kommission wird im Oktober über ein mögliches neues Schutzgebiet im Weddellmeer entscheiden. Es geht um ein 1,8 Millionen Quadratkilometer großes Areal.

Kinderbuchautor Eduard Uspenski gestorben Er war Vater des Fabeltiers Tscheburaschka Der russische Kinderbuchautor Eduard Uspenski ist im Alter von 80 Jahren in der Nähe von Moskau gestorben. Bekannt wurde Uspenski mit seinen humorvollen Geschichten über das Fabeltier Tscheburaschka. Das Fantasiewesen mit freundlichem Gesicht und braunem Zottelfell ist die Hauptfigur mehrerer Bücher und Trickfilme. Uspenski zählte zu den beliebtesten Schriftstellern in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Medienberichten zufolge er nach einer schweren Erkrankung bewusstlos in seinem Haus gefunden.

Vorerst letzte Messe in St. Hedwigs-Kathedrale Umbau soll bis 2023 dauern und 43 Millionen Euro kosten Begleitet von Protesten hat der Berlins Erzbischof Heiner Koch seine letzte Messe in der Berliner St. Hedwigs-Kathedrale gefeiert. Die Bischofskirche wird von September an für mehrere Jahre geschlossen und grundlegend umgebaut. Die Kosten werden auf rund 43 Millionen Euro beziffert. Während des Umbaus wird voraussichtlich bis 2023 die katholische Kirche St. Joseph in Berlin-Wedding als Berliner Bischofskirche dienen. Rund 60 Gegner des Umbaus protestierten vor der St. Hedwigs-Kathedrale gegen die Pläne des Erzbistums. Ihrer Ansicht nach handle es sich um die Zerstörung eines Kulturdenkmals und einen bautechnisch und liturgisch unnötigen Umbau einer intakten Kathedrale. Protestteilnehmer forderten, "diese Ikone der gesamtdeutschen Kulturgeschichte zu erhalten".