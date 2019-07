Fälschungsverdacht bei Miró-Ausstellung in München

Mittwoch, 24. Juli 2019

Eine Ausstellung mit Druckgrafiken des spanischen Künstlers Joan Miró ist wegen Fälschungsverdachts vorerst abgesagt worden. Bei einer Handvoll Werke seien Zweifel an der Echtheit aufgetaucht, begründete eine Sprecherin des Münchner Künstlerhauses. Der Verdacht könne sich auch als falsch erweisen, trotzdem müsse alles nachgeprüft werden. Die Ausstellung "Joan Miró - Charme und Poesie der Farben" sollte eigentlich von Mittwoch an bis anfang September September 90 handsignierte Einzelblätter und 15 historische Plakate des Künstlers zeigen. Miró gilt als ein wichtiger Vertreter des Surrealismus.

Das Land Brandenburg hat dem Haus Hohenzollern im Streit über Entschädigungsleistungen eine Frist bis Mittwoch gesetzt. Georg Friedrich Prinz von Preußen, Chef des Hauses Hohenzollern und Ururenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II., soll erklären, dass er auf Entschädigungszahlungen in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro verzichtet. Dies teilte das brandenburgische Finanzministerium mit. Derzeit ruht ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Potsdam. Die Sowjets hatten nach dem Zweiten Weltkrieg die einstige Regentenfamilie enteignet. Das Land will das Geld nicht zahlen, da die Familie dem "nationalsozialistischen System erheblich Vorschub" geleistet habe. Dagegen hatten die Hohenzollern geklagt. Zwischen dem Fürstenhaus, dem Bund sowie den Ländern Berlin und Brandenburg wird außerdem über die Rückgabe teils sehr wertvoller Kunstobjekte verhandelt.

Star-DJs der Elektro-Musikszene dürfen unter dem Namen "Kiesgrube" auch abseits eines solchen Gewässers auflegen. Das ist die vorläufige Rechtsauffassung des Düsseldorfer Oberlandesgerichts. Bei der Verhandlung stellten die Richter heraus, dass sie die Rechte am Begriff "Kiesgrube" bei der gleichnamigen Event GmbH sehen. Sowohl die ursprünglichen Veranstalter der Kiesgrube-Events in Neuss, als auch der zwischenzeitliche Veranstalter hatten dies anders gesehen. Der Begriff habe sich vom Ort gelöst und als Bezeichnung für das Musikereignis durchgesetzt. Als "Kiesgrube" war das Musik-Event seit 1996 bekannt geworden. Das Urteil, an dessen Ausgang die Richter nahezu keine Zweifel ließen, soll am kommenden Montag verkündet werden.