Kulturnachrichten

Donnerstag, 27. Februar 2020

"Fack Ju Göhte": Markenamt muss erneut entscheiden Die Macher der erfolgreichen Filmreihe "Fack Ju Göhte" können nach jahrelangem Rechtsstreit doch noch auf die Zulassung des Filmtitels als Marke in der EU hoffen. Das EU-Markenamt müsse sich erneut mit der Markenanmeldung befassen, urteilte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. In ihrer vorherigen Entscheidung habe die EU-Behörde nicht ausreichend berücksichtigt, dass "Fack Ju Göhte" von der deutschsprachigen breiten Öffentlichkeit offenbar nicht als moralisch verwerflich wahrgenommen worden sei. Die Constantin Film GmbH wollte sich den Titel schon 2015 als Marke schützen lassen. Das EU-Markenamt EUIPO lehnte dies jedoch ab. Es argumentierte, der englische Ausdruck "fuck you" und somit das gesamte angemeldete Zeichen sei vulgär und Verbraucher könnten daran Anstoß nehmen.

Polanski kommt nicht zur César-Verleihung Der umstrittene polnisch-französische Filmregisseur Roman Polanski will nicht zur feierlichen Verleihung der französischen César-Filmpreise am Freitag in Paris kommen. Das kündigte der 86-Jährige in einer Erklärung an, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. Er habe die Entscheidung mit Bedauern getroffen, so der Regisseur. Polanskis Film "J'accuse" - der deutsche Titel lautet "Intrige" - wurde zwölf Mal für den César nominiert. Vor der Verleihung waren neue Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Regisseur öffentlich geworden.

Der Streit um Polanski hatte die Akademie für den Filmpreis in eine Krise gestürzt - die Führung kündigte Mitte des Monats ihren kollektiven Rücktritt an.

"Goldene Kamera" für Iris Berben Iris Berben erhält die "Goldene Kamera" als "Beste Schauspielerin". Die 69-Jährige begeistere ihr Publikum seit 1968 in den verschiedensten Rollen im Fernsehen, im Kino und auf Bühnen, erklärte die Essener Funke Mediengruppe am Donnerstag. "Ihre Rollenauswahl besticht durch Neugier, Mut, Provokation", hieß es in der Preisbegründung. Sie sei "eine der Wegbereiterinnen für starke, weibliche Hauptrollen". Die Verleihung der "Goldenen Kamera" findet am 21. März in Berlin statt und wird ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen. Bei der Gala werden besondere Leistungen im Bereich Film, Serie, Dokumentation, Musik und Schauspiel ausgezeichnet.

Sambaschule Viradouro gewinnt beim Karneval von Rio Mit ihrer Parade zur Erinnerung an die Sklaverei in Brasilien haben die Tänzer der Schule Unidos do Viradouro den Wettbewerb der besten Sambaschulen beim Karneval in Rio de Janeiro gewonnen. 1997 hatte die Schule den Wettstreit schon einmal gewonnen. Ihre Parade beim diesjährigen Karneval in Rio de Janeiro hatten die Viradouro-Tänzer den schwarzen Frauen im Widerstand gegen die Sklaverei in Brasilien gewidmet. Noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte es in Brasilien Sklaverei gegeben. Viele Paraden der Sambaschulen enthielten kritische Botschaften gegen den seit mehr als einem Jahr regierenden rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro.

Plácido Domingo sagt Auftritte in Madrid ab Der wegen sexueller Übergriffe unter Druck geratene spanische Opernstar Plácido Domingo hat seine fünf Auftritte im Mai im Madrider Teatro Real abgesagt. Das teilte das Opernhaus mit. Mit seiner Entscheidung wollte Domingo möglicherweise einer Absage zuvorkommen. Das Teatro Real ließ erklärte, man habe "Null Toleranz gegenüber jeder Art von Belästigung und Missbrauch". Nach der Entschuldigung von Domingo an Frauen, die ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten, hatte die spanische Regierung am Mittwoch zwei Auftritte des Opernstars am Teatro de la Zarzuela in Madrid abgesagt. Auftritte im spanischen Úbeda sowie in mehreren europäischen Städten sagte der Sänger vorerst nicht ab.

Trumps Wahlkampfteam verklagt "New York Times" Das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump hat Klage gegen die "New York Times" eingereicht - wegen eines Meinungsbeitrags zur Russland-Affäre des Präsidenten. Die Zeitung habe durch die Veröffentlichung des Textes im März 2019 "wissentlich falsche und verleumderische Äußerungen" verbreitet, heißt es in der Klageschrift. Kritiker werfen Trump einen Angriff auf die Pressefreiheit vor.

In dem vor knapp einem Jahr erschienenen Beitrag des früheren Chefredakteurs der "New York Times", Max Frankel, ging es um mutmaßliche russische Wahlkampfhilfen für Trump während es Präsidentschaftswahlkampfs 2016.

Audiostreaming: Musikbranche steigert Umsatz Wegen der rasant zulegenden Erlöse beim Audiostreaming hat die deutsche Musikindustrie ihre jahrelange Krise hinter sich gelassen. Nach den letzten beiden noch leicht rückläufigen Jahren erzielte die Branche 2019 ein Umsatzplus von 8,2 Prozent auf gut 1,6 Milliarden Euro. Nach den Jahreszahlen 2019 des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) kommt Audiostreaming mittlerweile auf einen Anteil von 55,1 Prozent am Gesamtumsatz. Die klassischen Tonträger fallen weiter zurück. Die CD hatte 2019 noch 29 Prozent Marktanteil; Vinyl erreichte 4,9 Prozent Anteil.

Verfassungsgericht bestätigt Kopftuchverbot Das Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen in Hessen stimmt nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts mit dem Grundgesetz überein. Wegen der weltanschaulich-religiösen Neutralität des Staates kann der Gesetzgeber das Tragen von Kopftüchern untersagen, wie aus dem veröffentlichten Beschluss des Zweiten Senats hervorgeht. Konkret ging es um eine Deutsch-Marokkanerin, die sich auf den Justizdienst im Land Hessen vorbereitete. Nach den dort geltenden Regelungen können Frauen grundsätzlich während ihrer Ausbildung ein Kopftuch tragen, nicht aber dann, wenn sie öffentlich Justiz und Staat repräsentieren. Sie dürfen also weder Verhandlungen von der Richterbank aus verfolgen und dürfen auch keine Beweise aufnehmen.

Spielberg gibt Regie von Indiana Jones 5 ab Nach vier "Indiana Jones"-Filmen will Star-Regisseur Steven Spielberg den geplanten fünften Teil der Abenteuersaga offenbar einem Nachfolger überlassen. Das berichten die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety". Spielberg werde aber weiter als Produzent von "Indiana Jones 5" mitwirken. Als möglicher neuer Regisseur sei James Mangold im Gespräch, hieß es. Der noch titellose fünfte Teil ist seit längerem geplant. 2018 hatten das Disney Studio und Lucasfilm einen Aufschub verkündet. Der Termin wurde vom Sommer in diesem Jahr auf Juli 2021 verschoben.

Hamburg hält an Plácido Domingo fest Die Hamburger Staatsoper will trotz wachsender Kritik weiter mit Opernstar Plácido Domingo zusammenarbeiten und an seinen im März geplanten Auftritten festhalten. Am Dienstag hatte der Spanier sexuelles Fehlverhalten gegenüber Frauen eingeräumt – nachdem er die Vorwürfe monatelang geleugnet hatte. Man sei irritiert über diese neuen Entwicklungen und nehme die Thematik sehr ernst, sagte ein Sprecher der Staatsoper. Das Haus werde sich auch mit anderen Institutionen austauschen und danach an die Öffentlichkeit treten. Zuvor hatte eine Untersuchung des US-Verbands der Musikkünstler die Vorwürfe zahlreicher Sängerinnen bestätigt. Im Heimatland von Plácido Domingo wurden inzwischen erstmals Auftritte abgesagt.

Entsetzen über "Holocaust-Karnevalsumzug" in Spanien Die spanische Regierung hat empört auf einen den Holocaust verharmlosenden Karnevalsumzug in der Kleinstadt Campo de Criptana reagiert. Sie sei "entsetzt" über den Umzug, erklärte Außenministerin Arancha González Laya auf Twitter. "Ich lehne jede Banalisierung des Holocaust entschieden ab." Auf dem Karnevalsumzug in der Kleinstadt nahe Madrid waren Dutzende Menschen in voller Nazi-Montur aufgetreten. Andere trugen gestreifte KZ-Häftlingsanzüge und schwenkten die Israel-Flagge, wie auf Fotos bei Twitter zu sehen war. Ein Wagen war zudem wie eine Gaskammer gestaltet. Auch Kinder mit gelbem Davidstern nahmen an dem Umzug teil.

US-Bestsellerautor Clive Cussler gestorben Der US-amerikanische Schriftsteller Clive Cussler ("Hebt die Titanic") ist tot. Er sei bereits am Montag in seinem Haus in Arizona gestorben, teilte sein Verlag Penguin Random House mit. Cussler wurde 88 Jahre alt. Seine Romane über den Unterwasserforscher Dirk Pitt verkauften sich millionenfach. 2005 wurde sein Roman "Sahara" mit Matthew McConaughey und Penelope Cruz in den Hauptrollen verfilmt. In den vergangenen Jahren arbeitete er mit anderen Autoren zusammen. Unter anderem brachte er mehrere Bücher mit seinem Sohn Dirk heraus.