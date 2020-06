Kulturnachrichten

Sonntag, 7. Juni 2020

Facebook will seine Richtlinien nun doch überprüfen Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat angekündigt, nun doch die Richtlinien des Konzerns im Umgang mit staatlicher Gewaltandrohung zu überprüfen. Zuvor hatten Facebook-Mitarbeiter gegen den Umgang des Online-Dienstes mit Botschaften von US-Präsident Trump protestiert, einige hatten gekündigt. Der Kurznachrichtendienst Twitter hatte einen Beitrag Trumps als "gewaltverherrlichend" gekennzeichnet. In diesem hatte der US-Präsident als Reaktion auf die Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd gedroht: "Wenn das Plündern beginnt, beginnt das Schießen." Im Gegensatz dazu hatte es Zuckerberg für Facebook mit Verweis auf die Meinungsfreiheit bisher abgelehnt, gegen Beiträge Trumps vorzugehen. Nun werde geprüft, neben der bisherigen Vorgehensweise, einen Post entweder zu löschen oder stehenzulassen, Alternativen zu finden.

Chef von US-Comedy-Schmiede zurückgetreten Der Chef und Mitbegründer der Theaterkompagnie "The Second City" in Chicago hat nach Rassismusvorwürfen eines Ex-Ensemblemitglieds seinen Rücktritt erklärt. In einem langen Brief, der auf der Webseite des bekannten Improvisationstheaters gepostet wurde, entschuldigte sich Andrew Alexander, er habe versäumt, ein antirassistisches Umfeld zu schaffen, in dem nichtweiße Künstler gedeihen konnten. Der Comedian Dewayne Perkins hatte "The Second City" vorgeworfen, eine Benefizshow für die Aktivistengruppe Black Lives Matter abgelehnt zu haben - es sei denn die Hälfte der Erlöse wären an die Polizei von Chicago geflossen. Die Kompagnie gilt in den USA als Comedy-Institution und war frühe Spielwiese von Stars wie John Belushi und Dan Aykroyd.

Virtuelle Spaziergänge am heutigen Weltkulturerbetag Die deutschen Welterbestätten laden zum Unesco-Welterbetag ein. Die diesjährige Ausgabe unter dem Motto "Welterbe verbindet" findet zwar nur in Einzelfällen an den Stätten selbst statt, dafür umso mehr im Internet. Unter www.unesco-welterbetag.de werden virtuelle Spaziergänge und Führungen durch die Mehrzahl der 46 deutschen Weltkulturerbestätten angeboten. Die Deutsche Unesco-Kommission feiert den Welterbetag seit 2005 gemeinsam mit dem Verein Welterbestätten in Deutschland.

Banksy kommentiert Rassismus Der Streetart-Künstler Banksy hat sich dem Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod von George Floyd angeschlossen. Auf Instagram schrieb er neben dem Bild mit einer schwarzen Person und einer großen Trauerkerze: "Zuerst dachte ich, ich sollte einfach die Klappe halten und den Schwarzen bei diesem Thema zuhören. Aber warum sollte ich das tun? Es ist nicht ihr Problem, es ist meins." Wer nicht weiß sei, scheitere am System.

Moskau eröffnet mitten in Corona-Krise Buchmesse Trotz anhaltend hoher Corona-Infektionen hat in Moskau mitten auf dem Roten Platz eine Buchmesse begonnen. Es sei wichtig, wieder ins Leben zurückzukehren, teilten die Veranstalter mit. Die Buchmesse dauert drei Tage und findet im Freien statt. Bei den Besuchern werde am Eingang die Temperatur gemessen. Außerdem müssten die Gäste wie in der ganzen Stadt vorgeschrieben Mund-Nasen-Schutz sowie Handschuhe tragen. Es ist eines der ersten Kulturevents in Moskau seit Einführung der strengen Ausgangssperren im Frühjahr. Andere größere Veranstaltungen sind wegen der Pandemie weiterhin verboten.

Madrider Prado wieder geöffnet Der Prado in Madrid hat nach fast dreimonatiger Corona-Zwangspause wieder geöffnet. Zugänglich ist zunächst nur ein Drittel der Ausstellungsfläche, und es dürfen nur 1800 Besucher gleichzeitig und unter strengen Sicherheitsauflagen hinein. In der Sonderausstellung "Reencuentro" sind erstmals Werke wie "La Anunciación" (Die Verkündigung) von Fra Angelico, "El Descendimiento" (Die Kreuzabnahme) von Rogier van der Weyden und "Las Hilanderas" (Die Spinnerinnen) von Diego Velázquez gemeinsam zu sehen. Insgesamt werden 250 Werke gezeigt, von denen 190 neu platziert wurden. Der Prado war wegen der Pandemie am 12. März geschlossen worden. In der Zeit der Zwangsschließung hatte der Online-Auftritt des Museums großen Zulauf. Mit mehr als 8600 Gemälden, Zeichnungen, Drucken und bis zu 700 Skulpturen ist der Prado eines der größten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt.