Kulturnachrichten

Montag, 20. Januar 2020

Facebook übersetzt Xi Jinping mit "Herr Drecksloch" Der Internetkonzern Facebook hat sich für einen peinlichen Fehler bei der Übersetzung des Namens von Chinas Staatspräsident Xi Jinping entschuldigt: Auf myanmarischen Facebook-Seiten war Xis Name während dessen Staatsbesuch am Samstag falsch aus dem Birmanischen ins Englische übersetzt worden - als "Drecksloch". Der Fehler bei der automatischen Übersetzung führte unter anderem dazu, dass auf der offiziellen Facebook-Seite der myanmarischen De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi am Samstag Eintragungen zu finden waren wie "Herr Drecksloch, Präsident von China, kommt um 16.00 Uhr an" oder "Der Präsident von China, Herr Drecksloch, hat sich ins Gästebuch des Abgeordnetenhauses eingetragen."

Prominente Unterstützung für linke Berliner Kulturprojekte Elfriede Jelinek, Didier Eribon, Thomas Oberender, Nina Hagen, Leander Haußmann, Marc-Uwe Kling und an die 80 weitere Prominente aus der Kulturszene machen sich für Hausbesetzer und alternative Kulturprojekte in der deutschen Hauptstadt stark. Ohne sie wäre Berlin lediglich die Stadt, in der mal die Mauer stand, heißt es in der im Berliner Ensemble am Schiffbauerdamm vorgestellten Kampagne. 140 Projekte und Organisationen stehen nach Angaben der Initiatoren auf der Liste von "Kein Haus weniger", darunter Wohnprojekte, Jugendclubs, Kollektivkneipen, Off-Bühnen und Clubs. Die Geschichte der Hausbesetzungen in Berlin sei immer schon eine Erfolgsgeschichte gewesen, heißt es weiter.

Lars Eidingers Foto mit Luxustasche polarisiert In den sozialen Medien reagiert Schauspieler Lars Eidinger nicht auf einen Shitstorm. Viel Kritik im Netz bringt ihm ein, dass er mit einer Ledertasche im Design des Discounters Aldi augenscheinlich vor Obdachlosen posiert, um für die Kooperation mit dem Unternehmen Bree Werbung zu machen. Einer der wenigen, der die Aktion für ein Designerprodukt zum Preis für 550 Euro mit Humor nimmt, ist Eidingers Kollege Marcus Mittermeier, der twittert: "Verstehe den Tütenhype von #Eidinger schon deshalb nicht, weil ich Aldi Süd Kunde bin."

Jazzlegende Jimmy Heath gestorben Im Alter von 93 Jahren ist der amerikanische Saxophonist, Komponist und Bandleader Jimmy Heath im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen. Die Karriere von Heath währte sieben Jahrzehnte, in denen er unter anderem mit Miles Davis, Dizzy Gillespie und John Coltrane zusammenarbeitete. 1926 in einer musikalischen Familie in Philadelphia geboren, gründete Jimmy Heath 1946 seine eigene Band und brachte den bebop auf den Weg. Im "Jimmy Heath Orchestra" spielte damals auch John Coltrane.

"Parasite" rückt näher an einen Oscar Die amerikanische Schauspielergewerkschaft SAG hat zum erstenmal einen nicht-englischsprachigen Film ausgezeichnet: Der südkoreanische Film "Parasite" von Bong Joon Ho erhielt den Hauptpreis für das beste Ensemble. Die Auszeichnung untermauert jedes Jahr, wer auf einen Oscar hoffen darf. "Parasite" setzte sich unter anderem gegen "Bombshell", "The Irishman" und "Once Upon a Time... in Hollywood" durch. Als beste Hauptdarsteller zeichnete die SAG Joaquin Phoenix für "Joker" und Renée Zellweger als Verkörperung von Judy Garland aus.

Harry ist traurig über Entscheidung der Queen Prinz Harry bedauert zutiefst, wie seine Großmutter ein eigenständiges Leben interpretiert. "Meghan und ich hatten gehofft, der Queen und dem Commonwealth weiter dienen zu dürfen. Leider ist das nicht mehr möglich", erklärte er in einer Rede bei einer Charity-Veranstaltung. Elizabeth II hatte entschieden, ihrem Enkel und dessen Frau alle royalen Verpflichtungen sowie ein Einkommen als Mitglied der königlichen Familie kompeltt zu entziehen. Was nach der Ankündigung, mit seiner Frau Meghan ein eigenständiges Leben führen zu wollen, passierte, sei nicht das, was er sich gewünscht hätte, so Harry. Es sei sehr traurig. Aber er würde die Konsequenzen tragen, um ein "friedliches Leben" führen zu können. Großbritannien sei seine Heimat, die er liebe. Daran werde sich nie etwas ändern.

"Rosenheim-Cop" Joseph Hannesschläger ist tot Der 57 Jahre alte Schauspieler Joseph Hannesschläger hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Er starb in einem Hospiz in München. Seit 2002 spielte er Kommissar Korbinian Hofer in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Erst im Herbst hatte er seine unheilbare Krankheit öffentlich gemacht und bekanntgegeben, dass er nicht mehr in der Erfolgsserie mitspielen kann.