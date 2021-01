Kulturnachrichten

Freitag, 8. Januar 2021

Facebook sperrt Trump bis auf Weiteres Facebook wird den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump bis auf Weiteres sperren. Trumps Konten bei dem Online-Netzwerk und auch bei der Fotoplattform Instagram sollten für mindestens zwei Wochen beziehungsweise bis zur Machtübergabe an Nachfolger Joe Biden blockiert bleiben, wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg ankündigte. Zunächst hatte Facebook Trump nur für 24 Stunden gesperrt. Auslöser für die Sperren waren Trumps Beiträge zum Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington am Mittwoch. Dazu gehörte ein Video, in dem der Präsident seine Anhänger zwar zum Rückzug aus dem US-Parlamentsgebäude aufrief - aber zugleich abermals unbelegte Behauptungen über angeblichen Wahlbetrug wiederholte.

Online-Duden wird gegendert Das Online-Wörterbuch des Duden-Verlags soll in gendersensibler Sprache überarbeitet werden. Alle 12.000 Personen- und Berufsbezeichnungen sollten künftig statt einem Wortartikel zwei haben - einen für die männliche und einen für die weibliche Form, berichtete die Zeitung "Die Welt". "Arzt" und "Ärztin" beispielsweise sind bereits mit je einem eigenem Beitrag aufgeführt. Zur Begründung gab der Duden-Verlag demnach an, die männlichen Formen seien nie geschlechtsneutral gewesen, man präzisiere im Rahmen der kontinuierlichen redaktionellen Arbeit lediglich die Bedeutungsangaben. Mehrere Sprachwissenschaftler kritisierten die neuen Worteinträge.

Buch über Missbrauch in bekannter Pariser Familie Die Juristin Camille Kouchner löst mit einem Buch über mutmaßlichen sexuellen Missbrauch in ihrer bekannten Pariser Intellektuellen-Familie erheblichen Wirbel in Frankreich aus. Die Autorin ist Tochter des früheren französischen Außenministers und Mitgründers der Nothilfeorganisation "Ärzte ohne Grenzen", Bernard Kouchner. Die 45jährige schreibt in dem autobiofgrafischen Werk, ihr Stiefvater sei vor über drei Jahrzehnten gegenüber ihrem damals minderjährigen Zwillingsbruder sexuell übergriffig geworden. Der bekannte Politologe und Jurist Olivier Duhamel ging zwar nicht direkt auf die Vorwürfe ein, legte nach deren Bekanntwerden in Medien bereits zu Wochenbeginn seine Funktionen nieder. Die französische Justiz begann vor dem Hintergrund der Veröffentlichungen eine Untersuchung.