Kulturnachrichten

Donnerstag, 7. Februar 2019

Facebook: Kartellamt beschränkt Datensammlung Facebook will Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen Das Bundeskartellamt schränkt die Sammlung und Verarbeitung von Nutzerdaten durch Facebook stark ein. Das Unternehmen dürfe Daten aus verschiedenen Quellen, etwa dem Messenger-Dienst Whatsapp und der Foto-Plattform Instagram, nur mit Zustimmung der Nutzer zusammenführen, teilte die Behörde am in Bonn mit. Die Einschränkungen betreffen demnach auch die Verwendung des "Like"-Buttons auf Internetseiten anderer Anbieter. Facebook will gegen die Entscheidung des Bundeskartellamts Beschwerde einlegen.

69. Internationale Filmfestspiele Berlin beginnen 400 Filme in Berliner Kinos bis zum 17. Februar zu sehen In Berlin beginnen heute Abend um 19.30 Uhr die 69. Internationalen Filmfestspiele. Eröffnet wird die Berlinale mit "The Kindness of Strangers", dem neuen Film der dänischen Regisseurin Lone Scherfig. Schauspielerin Juliette Binoche leitet in diesem Jahr die Jury, die am Ende über die Auszeichnungen entscheidet. Die Berlinale gehört mit Cannes und Venedig zu den bedeutendsten Filmfestivals der Welt. Rund 400 Filme werden bis zum 17. Februar gezeigt. Direktor Dieter Kosslick führt zum letzten Mal durch das Festival.

Aerosmith bekommen einen Stern Die Rocker der legendären US-Band Aerosmith werden auf "Walk of Fame" geehrt Am 14. Februar - am Valentinstag - sollen die Musiker um Frontman Steven Tyler die Plakette mit dem Bandnamen auf dem Hollywood Boulevard enthüllen, wie die Betreiber der berühmten Flaniermeile mitteilten. Sie erhalten den 2657. Stern. "Aerosmith ist eine der größten Rockbands der Welt und wir glauben, dass viele Fans über die Ehrung 'Crazy' begeistert sein werden", sagte "Walk of Fame"-Sprecherin Ana Martinez. Neben "Crazy" gehören "Dream on", "I Don't Want To Miss A Thing", "Walk This Way" und "Cryin'" zu den größten Hits der fünfköpfigen Band.

"Avatar"- Fortsetzungen mit Edie Falco Film soll 2020 in die Kinos kommen "Avatar"-Regisseur James Cameron holt weitere Verstärkung für die Fortsetzungen des 3D-Fantasy-Spektakels an Bord. Die US-Schauspielerin Edie Falco, aus der Mafia-Serie "Die Sopranos" bekannt, soll die Rolle der Generalin Ardmore übernehmen, wie das "Avatar"-Team am Mittwoch auf Twitter verkündete.

Falco sei eine der "Großartigen", begeisterte sich Cameron in einem Tweet. Er könne es kaum erwarten, zu sehen, wie sie es auf der großen Leinwand "krachen lässt". Im Dezember 2020 soll die erste "Avatar"-Fortsetzung in die Kinos kommen, gefolgt von "Avatar 3" im Dezember 2021. Teil vier ist zu Weihnachten 2024 geplant, das Finale im Jahr 2025. Die früheren Darsteller Sam Worthington, Zoe Saldana und Sigourney Weaver sind wieder an Bord, Kate Winslet und Oona Chaplin sind neu dazu gekommen. Der Originalstreifen "Avatar - Aufbruch nach Pandora" (2009) gilt mit weltweiten Einnahmen von knapp 2,8 Milliarden Dollar als finanziell erfolgreichster Film der Geschichte.

T.C. Boyle will nicht über Donald Trump schreiben US-amerikanischer Star-Autor auf Deutschland-Tour Der US-Autor T. C. Boyle will sich US-Präsident Donald Trump literarisch nicht widmen. Stattdessen bekämpfe er ihn über Twitter, sagte der Schriftsteller im Deutschlandfunk Kultur. Boyle veröffentlicht im Durchschnitt alle zwei Jahre einen Roman. Sein neuestes Werk „Das Licht“ widmet sich literarisch LSD-Guru Timothy Leary. Da T. C. Boyle in Deutschland eine so große Fangemeinde hat, erscheint das Werk sogar zuerst auf Deutsch. Zu Gegenwartsfragen nehme er vor allem in seinen Kurzgeschichten Stellung, sagte T. C. Boyle im Deutschlandfunk Kultur. Sie seien leider bislang nicht auf Deutsch übersetzt. „Aber ein Buch wie ‚America‘, das ist heute relevanter als vor 25 Jahren“, sagte der Schriftsteller über seinen Roman aus dem Jahr 1995, in dem er sich mit den amerikanischen Werten und Ängsten auseinandersetzt.