Facebook geht gegen QAnon-Bewegung vor

Donnerstag, 20. August 2020

Nach Twitter geht jetzt auch Facebook gegen die amerikanische Verschwörungstheorien-Bewegung QAnon vor. Man habe unter anderem 790 Gruppen, 100 Seiten und 1500 Anzeigen entfernt, teilte das Online-Netzwerk mit. Twitter hatte bereits vor knapp einem Monat mehr als 7000 Accounts, die QAnon-Unterstützern zugerechnet wurden, dauerhaft gesperrt. US-Präsident Donald Trump sagte, er wisse nicht viel über die Bewegung, verstünde aber, dass sie an Popularität gewinne und ihm wohlgesinnt sei. Ihre Anhänger vertreten eine Reihe miteinander verflochtener Überzeugungen, die auf anonymen Webpostings von jemandem namens "Q" basieren. Sie vertreten unbewiesene Theorien, wie etwa, dass Trump heimlich gegen eine ihm feindlich gesinnte Elite in den Tiefen des Staatsapparats und einen Kindesmissbrauchsring satanischer Pädophiler und Kannibalen ankämpfe.

Neun von zehn Gläubigen in den USA haben nach sechs Monaten Corona-Pandemie eine positive Zwischenbilanz über Online- oder TV-Gottesdienste gezogen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Pew Research Center. 54 Prozent der rund 10.000 Befragten gaben an, "sehr zufrieden" zu sein, 37 Prozent zeigten sich "etwas zufrieden". Ein Drittel hat laut Umfrage im vergangenen Monat religiöse Angebote der Kirchen online genutzt. Etwa die Hälfte nutzte diese Möglichkeit während der Pandemie zum ersten Mal. Dennoch will eine Mehrheit wieder persönlich zum Gottesdienst gehen, sobald die Coronakrise vorüber ist. Nur fünf Prozent der Befragten planen, nach der Pandemie seltener zu Gottesdiensten zu kommen, zehn Prozent möchten hingegen häufiger in die Kirche gehen.