Kulturnachrichten

Donnerstag, 12. August 2021

Facebook gegen Corona-Fake News Facebook hat eine internationale Kampagne zur Verbreitung von Falschinformationen über Corona-Impfungen gestoppt. Wie das US-Unternehmen erklärte, versuchte eine russische Werbeagentur bekannten Persönlichkeiten auf verschiedenen Online-Plattformen Fake News unterzujubeln. Ziel war demnach, dass vertrauenswürdige Personen mit großer Gefolgschaft im Netz Desinformationen teilen. Aufgefallen ist die Kampagne laut Facebook, nachdem Influencer in Deutschland und Frankreich Nachforschungen angestellt und Alarm geschlagen hatten.

Drei Jahre Haft für ehemaligen K-Pop-Star in Südkorea In Südkorea ist der ehemalige K-Pop-Star Seungri wegen Prostitutions- und Glücksspielvorwürfen zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Ein Militärgericht sprach den Sänger in allen neun Anklagepunkten schuldig, wie das Verteidigungsministerium in Seoul mitteilte. Das Ex-Mitglied der erfolgreichen Boyband Bigbang muss zudem 1,15 Milliarden Won (rund 750.000 Euro) Strafe zahlen. Der 30-jährige Seungri, der mit bürgerlichem Namen Lee Seung-hyun heißt, hatte mit Bigbang seit 2006 Erfolge gefeiert und sich auch zu einem erfolgreichen Geschäftsmann entwickelt. Der Skandal um Seungri führte auch zu Anschuldigungen gegen andere südkoreanische Musiker und gegen Mitarbeiter von YG Entertainment, Seungris ehemaliger Agentur und eines der größten K-Pop-Unternehmen.

Instagram entfernt Poster für Almodóvar-Film Der Onlinedienst Instagram entfernte das offizielle Poster für Pedro Almodóvars neuen Film "Madres Paralelas", auf dem die Brustwarze einer Frau mit einem Tropfen Milch zu sehen ist. Nach Zensurvorwürfen machte Instagram einen Rückzieher und bat um Entschuldigung. Die Instagram-Mutter Facebook erklärte der Nachrichtenagentur AP, das Plakatmotiv verletze "unsere Regeln gegen Nacktheit". Es gebe aber Ausnahmen, etwa in eindeutig künstlerischem Zusammenhang. Deshalb habe Instagram Postings mit dem Motiv des Almodóvar-Plakats wieder freigegeben und bedaure die Verwirrung.

Pandemie: Museumschefin fordert dynamisches Modell Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), Marion Ackermann, hält nichts von weiteren Corona-Zwangspausen für Museen. Nötig sei ein dynamisches Modell, das Teilöffnungen, flexiblen Zugang und die Ausweitung von Öffnungszeiten erlaubt, um die Besucherzahl zur gleichen Zeit zu reduzieren.

"Wir schaffen es nicht, wenn keiner kommt und wir trotzdem die vollen Kosten haben, alle Häuser offenzuhalten", sagte Ackermann. Noch einen Lockdown kann die Kultur nach Einschätzung der Museumschefin kaum verkraften.

Frido Mann stiftet den Flügel seines Großvaters Der Flügel des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann hat den Besitzer gewechselt: Enkel Frido Mann vermachte das Erbstück der Bundesrepublik Deutschland. Das Musikinstrument steht seit 2019 wieder im früheren Wohnhaus von Thomas Mann in Pacific Palisades im US-Bundesstaat Kalifornien. Dort soll es im Oktober eine Einweihung mit dem Pianisten Igor Levit geben. Mit der Schenkung des Flügels bedankt sich der Enkel des Schriftstellers dafür, dass die Bundesrepublik das Haus gekauft und vor dem Verfall bewahrt hatte. Seit 1954 stand der Flügel in Thomas Manns Haus in der Schweiz, wo ihn Enkel Frido Mann nach eigenen Worten einst für sein Musikstudium in Zürich nutzte. Später nahm er das Erbstück mit nach Deutschland.

Anwärter für MTV-Awards stehen fest Mit sieben Nominierungen führt Justin Bieber in diesem Jahr das Feld der für einen MTV Video Music Award vorgeschlagenen Popstars an. Ihm auf den Fersen sind mit sechs Nominierungen Megan Thee Stallion und mit fünf Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X und Olivia Rodrigo, wie der Sender bekanntgab. Die Trophäen-Show am 12. September soll im New Yorker Barclays Center vor Zuschauern stattfinden. Die VMA-Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen.

Grütters: Aufarbeitung von SED-Diktatur ist zentrale Aufgabe Vor dem 60. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) die Aufarbeitung der SED-Diktatur und die Erinnerung an ihre Opfer zu einer "zentralen Aufgabe für die Zukunft" erklärt. "Wir sind es den Opfern von Mauer und Schießbefehl schuldig, uns weiter an das Leid zu erinnern, das die kommunistische Gewaltherrschaft über unzählige Menschen gebracht hat", erklärte Grütters. Der Bund werde dafür auch weiterhin erhebliche Mittel zur Verfügung stellen. Gefördert werden den Angaben zufolge bereits unter anderem die Stiftung Berliner Mauer, die Gedenkstätten Berlin-Hohenschönhausen und Deutsche Teilung Marienborn. Die zentrale Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an den Beginn des Baus der Berliner Mauer am 13. August 1961 wird am Freitag in der Gedenkstätte Berliner Mauer stattfinden.

Produzentenlegende Hanns Eckelkamp gestorben Der Filmproduzent Hanns Eckelkamp ist tot. Er starb bereits am 5. August in Berlin im Alter von 94 Jahren, wie sein Sohn bestätigte. Zuvor hatte die "Welt" berichtet. Eckelkamp prägte das Kino der Bundesrepublik nachhaltig. Er eröffnete 1946 das erste Nachkriegskino in seiner Heimatstadt Münster. 1964 produzierte er den halbdokumentarische Film "Polizeirevier Davidswache", der ein riesiger Publikumserfolg wurde. Später arbeitete er mit Rainer Werner Fassbinder zusammen und produzierte 1979 "Die Ehe der Maria Braun" und 1981 "Lola". Als Co-Produzent agierte er zudem bei "Theo gegen den Rest der Welt" mit dem jungen Marius Müller-Westernhagen in der Hauptrolle. Eckelkamp war Mitglied der Deutschen und der Europäischen Filmakademie.