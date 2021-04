Kulturnachrichten

Mittwoch, 7. April 2021

Facebook-Datenleck ist aufgeklärt Das kürzlich publik gewordene Datenleck bei Facebook ist offenbar auf den Missbrauch einer Funktion im Jahr 2019 zurückzuführen. Wie das Unternehmen mitteilte, habe man die Lücke bereits kurz nach dem Auftreten des Problems geschlossen. Daher sei man zuversichtlich, dass die Schwachstelle, die es ermöglichte, diese Daten im Jahr 2019 zu bekommen, nicht mehr existiere, schrieb Facebook in einem Blogbeitrag. Insider berichteten vergangene Woche, dass nach einem Hackerangriff Telefonnummern und andere Details aus etwa 530 Millionen Nutzerprofilen in einer öffentlichen Datenbank verfügbar waren.

Zilli Schmidt erhält Bundesverdienstkreuz Bundespräsident Steinmeier zeichnet die Holocaustüberlebende Zilli Schmidt mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Steinmeier dankte der 96-Jährigen in einem handschriftlichen Brief für ihr Engagement als Zeitzeugin. Sie habe vom Leiden der Sinti und Roma unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft berichtet, heißt es darin. Auch heute sei Schmidt als unerschütterliche Kämpferin gegen Hass, Ausgrenzung und Rechtsextremismus zu erleben. Zilli Schmidt überlebte die Lager in Lety, Ravensbrück und Auschwitz-Birkenau, in das viele Angehörige der Sinti und Roma verschleppt wurden. Die Verleihung des Verdienstkreuzes sollte ursprünglich heute stattfinden - wegen der Corona-Pandemie wird der Termin verschoben.

Klage gegen Umbenennung des Kolumbus-Tages In der US-amerikanischen Stadt Philadelphia klagen italienisch-stämmige Einwohner gegen die Umbenennung des Kolumbus-Tages. Der Bürgermeister der Stadt hatte den Feiertag in "Tag der Indigenen Völker" umgewandelt. In der Klageschrift heißt es, beide Gruppen verdienten Anerkennung. Bürgermeister Kenney könne aber nicht einfach zugunsten einer anderen ethnischen Gruppe italienisch-stämmige Amerikaner diskriminieren. Kenney erklärte, Christoph Kolumbus habe Indigene versklavt und sei verantwortlich für Gewalt bis hin zum Mord. Andere US-Städte wie Los Angeles, Denver und Austin haben den Kolumbus-Tag bereits umbenannt und stattdessen die Ureinwohner geehrt.

Streit um Impfpässe bei Kulturveranstaltungen Ein Comedy Club in Liverpool hat eine Veranstaltung abgesagt, bei der die Teilnahme mit Corona-Impfpässen getestet werden sollte. Die Regierung habe nicht klargemacht, dass es bei dem Pilotprojekt um Impf-Nachweise gehe, sagte einer der Inhaber des Clubs. Tausende wütender Online-Nachrichten hätten den Club erreicht. Einer Mitteilung der Regierung zufolge hätte die Comedy-Nacht in Liverpool Mitte April die erste Veranstaltung sein sollen, bei der die Impfstatus-Pässe hätten getestet werden sollen. Die Regierung will solche Zertifikate nach israelischem Vorbild einführen, um Großveranstaltungen zeitnah wieder möglich zu machen. In Großbritannien wird über diese Zertifikate derzeit gestritten: Teile der Opposition, aber auch der konservativen Tory-Partei, halten ein solches System für diskriminierend und spaltend.

Steinmeier würdigt Hans Küng als brillanten Denker Bundespräsident Steinmeier hat den verstorbenen Theologen Hans Küng als Vorbild eines Gelehrten und als brillanten Denker gewürdigt. Küng, der 93 Jahre alt wurde, galt als einer der bekanntesten Kirchenkritiker unter den katholischen Theologen und war jahrzehntelang Professor in Tübingen. Insbesondere seine Kritik am Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit hatte dazu geführt, dass ihm 1979 von der Deutschen Bischofskonferenz die kirchliche Lehrbefugnis entzogen wurde. Die evangelische Theologin Margot Käßmann sagte in unserem Programm, Küng sei auch heute noch wichtig für die Reformbewegungen in den Christlichen Kirchen. Außerdem habe er in seinem Wirken einen großen, ungeheuer wichtigen Bogen zum Dialog der Weltreligionen geschlagen.

Schauspielerin Grischa Huber gestorben Die Theater- und Filmschauspielerin Grischa Huber ist tot. Sie starb im Alter von 76 Jahren nach langer Krankheit, wie ihre Tochter Muriel König der Deutschen Presse-Agentur sagte. Huber war Trägerin des Filmbandes in Gold für ihre darstellerische Leistung in dem Film "Unter dem Pflaster ist der Strand". Die gebürtige Polin startete ihre Karriere am Karlsruher Staatstheater. Sie spielte unter anderem am Münchner Residenztheater, in Köln, Mannheim, Bochum, Berlin und Hamburg. Auch in Fernsehen und Kino war Huber zu sehen, unter anderem in "Goethe" von Regisseur Phillipp Stölzl und "Hilde" von Kai Wessel.

Moderner Tanz und Flößerei als Kulturerbe nominiert Deutschland hat der Unesco vorgeschlagen, den Modernen Tanz in Deutschland als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit anzuerkennen. Gemeinsam mit Lettland, Österreich, Polen, Spanien und Tschechien nominiert Deutschland zudem die Flößerei für die internationale Liste des Immateriellen Kulturerbes. Die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Böhmer, sagte, der Moderne Tanz stehe für den kreativen Aufbruch der Goldenen Zwanziger. Bis heute sei er eng mit dem Kampf um Emanzipation und für eine offene, demokratische Gesellschaft verbunden. In der Flößerei spiegele sich unsere Wirtschaftsgeschichte. Ohne die Versorgung mit Floßholz wäre die Entwicklung vieler europäischer Städte nicht denkbar gewesen. Der zuständige Ausschuss der UN-Organisation entscheidet voraussichtlich Ende 2022 über die Anträge.