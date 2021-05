Kulturnachrichten

Donnerstag, 6. Mai 2021

Facebook-Account von Trump bleibt gesperrt Der frühere US-Präsident Trump bleibt beim Internetnetzwerk Facebook gesperrt. Nach monatelangen Prüfungen entschied das unabhängige Aufsichtsgremium des US-Konzerns, dem Republikaner bleibe der Zugriff auf unbestimmte Zeit verwehrt. Der Schritt dürfte weltweit für Aufsehen sorgen, weil er als Hinweis darauf gilt, wie Facebook künftig mit Staats- und Regierungschefs wie Irans oberstem Führer Chamenei oder Brasiliens Präsidenten Bolsonaro verfährt. Trumps Accounts waren von Facebook gesperrt worden, nachdem dessen Anhänger das US-Kapitol in Washington gestürmt hatten. Die Reaktionen reichten damals von Zensurvorwürfen bis zu Aufforderungen, künftig noch stärker einzugreifen. Das 20-köpfige Gremium mahnte an, dass Facebook für mehr Transparenz bei Entscheidungen sorgen müsse. Zum Gremium gehören auch die frühere dänische Ministerpräsidentin Thorning-Schmidt und Ex-"Guardian"-Chefredakteur Rusbridger.

Wiederherstellung der Sklaverei durch Napoleon Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat die Wiederherstellung der Sklaverei unter Napoleon Bonaparte mit deutlichen Worten als "Verrat am Geist der Aufklärung" verurteilt. Frankreich habe diesen Fehler erst im Jahr 1848 mit der endgültigen Abschaffung der Sklaverei repariert, sagte Macron am Mittwoch in Paris bei einer Gedenkfeier zum 200. Todestag des einstigen Kaisers der Franzosen. Napoleon starb am 5. Mai 1821 auf der Atlantikinsel Sankt Helena in der Verbannung. Bis heute spaltet das Wirken des gebürtigen Korsen die öffentliche Meinung. Die einen sehen ihn als Reformer und Gründer wichtiger Institutionen wie der Notenbank Banque de France. Andere werfen Napoleon Bonaparte eine autoritäre Herrschaft und die Wiederherstellung der Sklaverei in den Kolonien im Jahr 1802 vor.

Bruce Springsteen erhält Woody-Guthrie-Preis Der US-Musiker Bruce Springsteen (71) wird in diesem Jahr mit dem Woody-Guthrie-Preis ausgezeichnet. Springsteen verbinde sich über seine Songs seit Jahrzehnten mit "Menschen, die durch harte Zeiten gehen, und die guten Zeiten feiern", hieß es zur Begründung vom Woody Guthrie Center. Springsteens Musik sei ein "Soundtrack der Widerstandskraft, Stärke, des Herzens und der Freude". Bruce Springsteen sagte über die Auszeichnung, dass er sich geehrt fühle. Guthrie sei einer seiner wichtigsten Einflüsse und Inspirationen. Der Preis soll dem Musiker am 13. Mai online übergeben werden. Die Auszeichnung wird im Andenken an den US-Folkmusiker Guthrie (1912-1967) verliehen. Im vergangenen Jahr hatte ihn die US-Sängerin Joan Baez bekommen.

Rechtsstreit mit Gorki-Theater endet mit Vergleich Mit einem Vergleich endete heute der Rechtsstreit vor dem Berliner Bühnenschiedsgericht zwischen dem Berliner Maxim-Gorki-Theater und einer Dramaturgin . Das berichtet die Onlineseite nachtkritik.de. Die Dramaturgin hatte wegen "Maßregelung und Diskriminierung" geklagt. Die Nichtverlängerung ihres befristeten Vertrags hätte im Zusammenhang mit einem Beschwerdebrief mehrerer Beschäftigter gegen die Intendantin wegen Machtmissbrauch und Mobbing gestanden; zudem würde sie in ihrer Elternzeit als Frau diskriminiert, so ihr Vorwurf. Der am Mittwoch zustande gekommen Vergleich sieht vor, dass die Klägerin eine Abfindung von 15.000 Euro erhält.