Kulturnachrichten

Sonntag, 3. Oktober 2021

Expo 2020: Fünf Arbeiter starben bei Bauarbeiten Bei den Bauarbeiten für die Expo 2020 in Dubai kamen nach Veranstalterangaben fünf Arbeiter ums Leben. Dies legten die Organisatoren einen Tag nach Eröffnung der Weltausstellung offen, die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden ist. Es ist das erste Mal, dass die Expo Angaben zu Todesfällen unter ihren Arbeitern machte. Bisher hatte sie nur erklärt, dass ihre 200 000 Beschäftigten insgesamt rund 240 Millionen Stunden am Aufbau des Messegeländes gearbeitet hätten.

Ehemaliger Adidas-Besitzer Tapie ist gestorben Der französische Geschäftsmann und einstige Adidas-Besitzer Bernard Tapie ist tot. Der ehemalige Chef des Fußball-Erstligisten Olympique Marseille, dessen Schmiergeldaffäre ihn ins Gefängnis brachte, starb heute im Alter von 78 Jahren an einer Krebserkrankung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte Tapie in einem Schreiben als Legende, dessen Ehrgeiz, Energie und Enthusiasmus Generationen von Franzosen inspiriert habe. Er habe einen Kampfgeist besessen, der Berge versetzen und nach dem Mond greifen konnte. Olympique schrieb auf Twitter, Tapie hinterlasse eine große Lücke im Herzen der Marseiller und werde für immer Teil der Clublegende sein.

Tag der offenen Moschee Zum 25. Mal öffnen heute Moscheen in Deutschland wieder ihre Türen. Der "Tag der Offenen Moschee" steht in diesem Jahr unter dem Motto "Moscheen gestern und heute". Nach Angaben des Koordinationsrates der Muslime machen bundesweit rund eintausend Gemeinden mit. Auf Initiative des Zentralrats der Muslime war das Angebot 1997 an den Start gegangen. Der "Tag der Offenen Moschee" findet als Zeichen der Zugehörigkeit und Verbundenheit immer am Tag der Deutschen Einheit statt.

Kunstwerk "Sketch for a Fountain" wieder in Münster Vier Jahre nach den "Skulptur Projekten" 2017 ist eines der Kunstwerke der weltweit größten Freiluftausstellung zurück in Münster. Am Samstag wurde "Sketch for a Fountain" der US-amerikanischen Künstlerin Nicole Eisenman der Öffentlichkeit übergeben. Das Kunstwerk steht für das Thema Diversität und Toleranz und war vor vier Jahren in Teilen beschädigt und mit homophoben und antisemitischen Zeichen beschmiert worden. Eine Bürgerinitiative machte sich daraufhin für die dauerhafte Rückkehr ins Münsterland und für die Finanzierung stark. Der Rat der Stadt stimmte der Rückkehr im Juni 2020 zu. Das Kunstwerk mit überlebensgroßen, geschlechtslosen Figuren stimmt nicht ganz überein mit dem Exemplar aus dem Jahr 2017. Das Material ist diesmal nicht aus Plastik, sondern aus Stein. Drei Gipsfiguren werden wegen der besseren Haltbarkeit durch weiß-patiniertes Aluminium ersetzt. Die "Skulptur Projekte" finden alle zehn Jahre in Münster statt. 2017 besuchten sie 600 000 Menschen..

50er Jahre-Filmstar Herta Staal gestorben Vor der Filmkamera und auf der Theaterbühne machte Herta Staal in den 50er und 60er Jahren Karriere - am Samstag ist die gebürtige Wienerin im Alter von 91 Jahren in ihrer Wahlheimat München gestorben. Das meldet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf eine Freundin Staals. Schauspiel, Tanz und Gesang - Herta Staal war ein künstlerisches Multitalent. Während ihrer mehr als 40-jährigen Karriere stand sie in ganz Deutschland auf der Bühne und feierte unter anderem mit Auftritten in Tennessee Williams' "Die tätowierte Rose" oder als "Colombe" im gleichnamigen Stück von Jean Anouilh Erfolge. Daneben spielte sie in Film- und Fernsehproduktionen wie "Wo die alten Wälder rauschen" und "Ein Walzertraum" mit. Sie trat in Operetten und Musicals auf, arbeitete für den Hörfunk und als Synchronsprecherin. Staal hatte eine klassische Tanzausbildung absolviert, unter anderem an der Wiener Staatsoper, sowie Schauspiel und Gesang studiert. Als 18-Jährige gab sie ihr Debüt am Wiener Stadttheater.

bpb: Kein Demokratiedefizit im Osten Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Thomas Krüger, hat die Menschen in Ostdeutschland trotz der in den neuen Bundesländern teils sehr guten AfD-Ergebnisse bei der Bundestagswahl gegen Kritik an ihrer Demokratiefähigkeit in Schutz genommen. "Die These, dass es den Ostdeutschen an Demokratieerfahrung fehle, halte ich für veraltet", sagte Krüger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Gute AfD-Ergebnisse seien keine ostdeutsche Spezialität und könntem einem durchaus auch in anderen Landstrichen begegnen, wie zum Beispiel in Bayern. In Ostdeutschland sei die AfD immer da besonders stark, wo die bisherigen Volksparteien besonders schwach seien, fügte Krüger hinzu.

Karlspreis für rumänischen Präsidenten Iohannis Der rumänische Staatspräsident Iohannis wurde in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis geehrt. Er erhielt die Auszeichnung für seinen Einsatz für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie den Schutz von Minderheiten und kultureller Vielfalt. Die Laudatio hielt EU-Ratspräsident Michel. Der Internationale Karlspreis zu Aachen gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen Europas. Er wird seit 1950 an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich in führender Position um die europäische Einigung verdient machten