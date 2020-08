Kulturnachrichten

Sonntag, 16. August 2020

Ex-Kulturstaatssekretär Renner will in den Bundestag Der ehemalige Berliner Kulturstaatssekretär Tim Renner will bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr für die SPD in Neukölln antreten. Die frühere Bezirksbürgermeisterin, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, habe ihn darum gebeten, schrieb Renner auf seiner Facebook-Seite. Er sei zwar noch kein richtiger Neuköllner, aber in dem Bezirk gehe es um die Zukunft von Berlin. Er wolle sich für die Leute einsetzen, die sich von Job zu Job hangeln oder mit befristeten Verträgen als freie MitarbeiterInnen leben müssten. Weil die Digitalisierung alles durcheinander wirbele, müssten viele Menschen vor Ausbeutung geschützt werden. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte der gebürtige Hamburger im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf ein Mandat knapp verpasst.

Ariane-5-Rakete ist erstmals wieder ins Weltall gestartet Zum ersten Mal seit dem Corona-Lockdown ist wieder eine Ariane-5-Rakete ins Weltall gestartet. In der vergangenen Nacht hob sie vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana ab. Wie der europäische Betreiber Arianespace mitteilte, sind zwei Telekommunikationssatelliten sowie ein nachrüstbarer Antrieb für geostationäre Satelliten an Bord. Damit könne die Lebensdauer von Satelliten verlängert werden, hieß es. Wegen der Corona-Krise waren die Aktivitäten auf dem Weltraumbahnhof zeitweise komplett unterbrochen worden. Trägerraketen und Satelliten wurden in einen sicheren Bereitschaftszustand gebracht.

Der britische Gitarrist und Lautenist Julian Bream ist tot Der klassische Gitarrist und Lautenist Julian Bream ist tot. Der Brite starb bereits am Freitag im Alter von 87 Jahren, wie sein Management mitteilte. Er sei friedlich in seinem Zuhause gestorben, hieß es auf der Webseite der Agentur James Brown. Bream lebte in der Grafschaft Wiltshire, westlich von London. In den Nachkriegsjahren galt er als Wunderkind an der Gitarre und Laute. Ihm wird zugeschrieben, das bereits beinahe in Vergessenheit geratene Instrument wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht zu haben. Vier Mal wurde Bream für seine Aufnahmen mit einem Grammy geehrt.