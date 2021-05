Kulturnachrichten

Montag, 24. Mai 2021

Ex-BBC-Chef gibt Vorsitz der Nationalgalerie ab Nach der heftigen Kritik am Zustandekommen des BBC-Interviews mit Prinzessin Diana im Jahr 1995 ist der frühere BBC-Chef Tony Hall als Vorsitzender der National Gallery in London zurückgetreten. Ein Verbleib in seinem Amt würde von den Errungenschaften des renommierten Museums ablenken, das "ihm so sehr am Herzen liege", erklärte Hall. Ein unabhängiger Untersuchungsbericht war zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass der Journalist Martin Bashir sein berühmtes Interview mit Prinzessin Diana 1995 mit unlauteren Mitteln erschlichen hatte.

Hall, der als damaliger Redaktionschef eine interne Untersuchung geleitet hatte, räumte ein, dass diese "weit hinter dem zurückblieb, was erforderlich war". 2013 hatte Hall die Leitung der BBC übernommen, im vergangenen Juli trat er dann den Vorsitz der Nationalgalerie an.

Zwei Drittel der Deutschen lehnen gendergerechte Sprache ab Fast zwei Drittel der Deutschen lehnen einer Umfrage zufolge eine gendergerechte Sprache ab. 65 Prozent der Bevölkerung halten nichts von einer stärkeren Berücksichtigung unterschiedlicher Geschlechter, wie eine Befragung von Infratest Dimap für die "Welt am Sonntag" ergab. Im vergangenen Jahr lag die Ablehnung noch bei 56 Prozent. Die Mehrheit der Deutschen lehnt damit Formulierungen wie "Zuhörende" statt "Zuhörer" und die Nutzung des großen Binnen-I ("WählerInnen") in der Schriftsprache ebenso ab wie eine Pause vor der zweiten Worthälfte ("Pendler_innen") in der gesprochenen Sprache. Frauen bewerten die gendergerechte Sprache insgesamt positiver als Männer, dennoch stieg bei ihnen die Ablehnung von 52 auf 59 Prozent. Ein Verbot der gendergerechten Sprache in öffentlichen Einrichtungen, so wie es die französische Regierung kürzlich als Gesetzentwurf in die Nationalversammlung eingebracht hat, lehnen jedoch 51 Prozent der Deutschen "eher ab".

Rückgabe der Benin-Bronzen soll sich nach Nigerias Bedürfnissen richten Die geplante Restitution von als Raubgut geltenden Benin-Bronzen aus deutschen Beständen muss sich an den Bedürfnissen des Empfängerlandes Nigeria ausrichten, sagt Barbara Plankensteiner, Direktorin des Hamburger Museums am Rothenbaum gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Man muss dort auch genügend Möglichkeiten haben, sich entsprechend vorzubereiten und vor Ort zu organisieren." Außerdem sei es wichtig, die Sammlungen online zu stellen. Noch lasse sich nicht sagen, wie viele Güter vom kommenden Jahr an zurückgegeben werden können. "Jedes Objekt hat einen anderen Stellenwert. Das müssen wir mit den Experten in Nigeria besprechen. Diese Gespräche werden sicher länger dauern." Plankensteiner rechnet damit, dass die Rückgaben "alle emotional überwältigen, nicht nur unsere nigerianischen Freunde, sondern auch uns".