Ewelina Benbenek bei den Mühlheimer Theatertagen Dramatikpreis für Debüttext über Empowerment

Barbara Behrendt im Gespräch mit Gabi Wuttke

Das Stück "Tragödienbastard" ist der erste Theatertext der Kulturjournalistin Ewelina Benbenek. Es wurde im Schauspielhaus Wien uraufgeführt. (Schauspielhaus Wien / Matthias Heschl)

Die Entscheidung war knapp, aber am Ende wird Ewelina Benbenek mit dem Dramatikpreis 2021 ausgezeichnet - für ihren ersten Theatertext. Angesichts der prominenten Konkurrenz sei das eine überraschende Entscheidung, sagt die Kulturexpertin Barbara Behrendt.

Das Theaterstück "Tragödienbastard" der Autorin und Kulturjournalistin Ewelina Benbenek hat am Samstag den Mühlheimer Dramatikpreis 2021 gewonnen. Das Stück wurde am Schauspielhaus Wien uraufgeführt.

Die Theaterexpertin Barbara Behrendt findet die Auszeichnung "eine wirklich überraschende Entscheidung". Das liege daran, das Benbenek zum ersten Mal nach Mühlheim eingeladen worden sei, und es sich noch dazu um ihr erstes geschriebenes Theaterstück handele. "Dann gleich den Mühlheimer Dramatikpreis abzuräumen, wenn dann noch solche Schlachtrösser wie Reinald Goetz konkurrieren", sei beachtlich, sagt Behrendt.

Ein großes Versprechen

Es sei keine einstimmige Entscheidung gewesen. Am Ende habe es eine Stichwahl zwischen ihr und dem Stück "Reich des Todes" von Reinald Goetz gegeben, uraufgeführt am Deutschen Schauspielhaus.

Die Stimme des Kulturjournalisten Janis El-Bira sei am Ende ausschlaggebend gewesen. Er habe eigentlich das Stück "Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden" (Maxim Gorki Theater) von Sibylle Berg favorisiert, habe sich aber dann in der Stichwahl für Benbenek umentschieden mit der Begründung: Er halte zwar den Text von Goetz für den wichtigeren, aber der habe in Mühlheim schon dreimal gewonnen und Benebeks Text sei "ein großes Versprechen" und für ein Debüt ein "überwältigender Text".

Zur Begründung der Auszeichnung für Benbenek sagte Jury-Mitglied und Regisseur Jakob Weiss, die Themen "Selbstermächtigung und Empowerment" machten den Text von Benbenek "besonders herausragend". "Ich finde die Perspektive wahnsinnig wichtig und selten", sagte Weiss. "Die Art und Weise, wie mit Sprache umgegangen wird, ist extrem charmant und witzig". Weiss hat beim Stück "Tragödienbastard" Regie geführt.

Theatertage und Jury-Diskussion online

Der Mühlheimer Dramatikpreis wurde zum 46. Mal im Rahmen der Mühlheimer Theatertage und nach einer Diskussion einer fünfköpfigen Jury aus Regisseurinnen, Journalisten und Dramatikerinnen verliehen. Die Theatertage und die Jury-Diskussion fanden dieses Jahr online statt.

Unter den weiteren Nominierten waren unter anderem Rebekka Kricheldorf mit "Der goldene Schwanz" (Staatstheater Kassel) und Christine Umpfenbach mit "9/26 - Das Oktoberfestattentat" (Münchner Kammerspiele).

(sbd)