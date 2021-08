Kulturnachrichten

Montag, 23. August 2021

Everly-Brothers-Sänger Don Everly gestorben Don Everly vom erfolgreichen US-Gesangsduo "The Everly Brothers" ist tot. Wie die Country Music Hall of Fame am Sonntag mitteilte, starb er im Alter von 84 Jahren in Nashville im Bundesstaat Tennessee. Gemeinsam mit seinem Bruder Phil, der bereits 2014 gestorben war, feierte Everly in den 50er und 60er Jahren große Erfolge mit Hits wie "Wake Up Little Susie", "All I Have to Do is Dream" und "Bye Bye Love". Die Everly Brothers sangen bereits im Kindesalter im Radio und gehören zu den erfolgreichsten Gesangsduos der Musikgeschichte. Sie beeinflussten mit ihrer Gesangstechnik unter anderen die Beatles sowie Simon and Garfunkel.

Tschechisches Filmfestival ehrt Michael Caine Nach zweijähriger Pause findet das Karlovy Vary International Film Festival im tschechischen Karlsbad erstmals wieder statt. Zur Eröffnung der 55. Ausgabe zeigte sich auf dem roten Teppich der legendäre britische Schauspieler und zweifache Oscar-Preisträger Sir Michael Caine. Der 88jährige nahm im Anschluss den Kristallglobus für sein Lebenswerk entgegen. Sein neuer Film "Best Sellers", eine Tragikomödie über einen pensionierten Schriftsteller, läuft im Rahmen des Festivals. Viele weitere Filmemacher und Schauspieler werden bis zum 28. August bei dem Festival erwartet, darunter die US-Schauspieler Johnny Depp und Ethan Hawke.

Neuer Direktor für Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem Der frühere Chef einer Dachorganisation jüdischer Siedler, Dani Dayan, ist zum neuen Direktor der weltweit renommierten Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem ernannt worden. Die Regierung von Premierminister Naftali Bennett stimmte der Personalie zu, wie die Gedenkstätte mitteilte. Der 65 Jahre alte Diplomat war zuletzt israelischer Generalkonsul in New York. Dayan übernimmt das Amt von Avner Schalev, der nach 27 Jahren bereits Ende 2020 in den Ruhestand gegangen war. Um die Nachfolge hatte es einige Kontroversen gegeben. Die Vorgängerregierung des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hatte einen Kandidaten ins Gespräch gebracht, der wegen rassistischer Äußerungen umstritten war. Yad Vashem wird pro Jahr von etwa einer Million Menschen besucht. Dort wird an die sechs Millionen von den Nazis und Helfershelfern ermordeten Juden erinnert. Zudem wird Menschen gedacht, die während des Holocaust ihr Leben riskierten, um Juden zu retten.

Volker Lechtenbrink erhält Gustaf-Gründgens-Preis Der Schauspieler, Sänger und Regisseur Volker Lechtenbrink hat am Sonntag in Hamburg den Gustaf-Gründgens-Preis erhalten. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und zeichnet Persönlichkeiten aus, die einen bedeutenden Beitrag zur Darstellenden Kunst in der Stadt geleistet haben. Der 77jährige habe in unzähligen Bühnen-, Film- und Fernsehrollen nicht nur mit herausragender künstlerischer Professionalität, sondern auch mit seiner Leidenschaft und Hingabe überzeugt. Bisherige Preisträger waren unter anderem Ballett-Intendant John Neumeier und Theaterproduzent Joop van den Ende.

ARD-Journalist Jürgen Engert ist tot Der Journalist Jürgen Engert ist nach Informationen des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) am Sonntag im Alter von 85 Jahren gestorben. Engert war von 1987 bis 1998 Chefredakteur des Sender Freies Berlin (SFB-Fernsehen) und von 1998 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2001 Gründungsdirektor des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Von 1986 bis 1998 moderierte er das Polit-Magazin "Kontraste" in der ARD und galt als kritischer Beobachter der Ost-West-Politik. 1974 erhielt der gebürtige Dresdner den Theodor-Wolff-Preis und 2002 den Verdienstorden des Landes Berlin.