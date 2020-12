Freitag, 18. Dezember 2020

Evangelische Filmjury kürt Film des Jahres

Der Film "Niemals Selten Manchmal Immer" von Eliza Hittman ist von der Evangelischen Filmjury zum Film des Jahres 2020 gekürt worden. Das teilte das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) in Frankfurt am Main mit. Der Film erzählt von einer jungen Frau in einer US-amerikanischen Kleinstadt, die ungewollt schwanger wird und die Schwangerschaft abbrechen lassen will. Die Regisseurin behandele in extremer Verdichtung und mit größter Umsicht ein Thema, das auch nach mehr als hundertjährigem Kampf um Geburtenkontrolle ein Minengelände sei, begründete die Jury ihre Entscheidung. "Niemals Selten Manchmal Immer" lief auf der Berlinale 2020 und erhielt dort bereits den Großen Preis der Jury.