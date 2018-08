Eva Klesse Quartett Schwebend-schöne Sounds

Moderation: Matthias Wegner

Eva Klesse. (@Sally Lazic)

Eine Schlagzeugerin als Bandleaderin ist bis heute eine Ausnahme im Jazz. Eva Klesse jedoch begeistert mit ihrem Quartett die Musikwelt. Ende 2017 gastierte sie im legendären Jazz Club Birdland in Neuburg / Donau.

Die Schlagzeugerin Eva Klesse macht seit einigen Jahren eine erstaunliche und sehr erfreuliche Entwicklung durch. Sie spielte mit ihrem Quartett auf etlichen renommierten Festivals u.a. beim Jazzfest Berlin und beim internationalen Jazzfestival in Münster, im Rahmen dessen sie auch den Westfalen-Jazzpreis gewann. Kürzlich bekam sie die Berufung an der Hochschule für Musik, Tanz und Medien Hannover Schlagzeug zu unterrichten und ist somit ist die erste Instrumentalprofessorin für Jazz in Deutschland.

Was macht Ihr Spiel, was macht Ihre Herangehensweise an den Jazz besonders? Eva Klesse wirkt einerseits geerdet, einfühlsam und feinnervig. Andererseits hat ihre Musik auch oft etwas Schwebendes und Transparentes. Und: Eva Klesse hat eine formidable Band an ihrer Seite, die es mittlerweile seit fast sechs Jahren gibt und die von Jahr zu Jahr (noch) besser wird und einen unwiderstehlich schönen Gesamtsound erzeugt.

Eva Klesse Quartett

Evgeny Ring, Altsaxofon

Philip Frischkorn, Klavier

Robert Lucaciu, Bass

Eva Klesse, Schlagzeug

Jazz Club Birdland, Neuburg

Aufzeichnung vom 18.11.2017