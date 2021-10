Kulturnachrichten

Sonntag, 17. Oktober 2021

Eva Klesse erhält SWR-Jazzpreis Die Schlagzeugerin Eva Klesse erhält den SWR-Jazzpreis. Ihr Sound sei entschieden eindringlich, erklärte die Jury in der Begründung und ihr Spiel geprägt von der Balance zwischen großer Geste und kleinen Details, zwischen Energie und Ruhe. Als Komponistin habe sie eine große erzählerische Begabung und ein Faible für die musikalische Ausgestaltung seltsamer Geschichten. Im Jazz werde der Moment sehr gefeiert und zelebriert, sagte die Musikerin vor der Preisverleihung im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Jedes Konzert könne anders klingen, und weil dies immer vom jeweiligen Raum und Publikum abhängig sei, freue sie sich wieder vor Publikum spielen zu können. Die Preisverleihung findet am Montag in Ludwigshafen statt. Der gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz vergebene Preis ist mit 15 000 Euro dotiert und der älteste Jazzpreis in Deutschland.

Chipperfield über Pläne für Ex-Goethe-Institut Der britische Architekt David Chipperfield will die ehemaligen Räume des Goethe-Instituts in New York im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland zu einer interaktiven Begegnungsstätte umbauen. "Ich denke, es ist ein sehr wichtiges Projekt, denn welche Art von Institution könnte in diesem Moment wichtiger sein als ein Haus der Ideen und des Dialogs?", sagte Chipperfield bei einer Vorstellung seiner Pläne in New York. Er wolle das sechsgeschossige Gebäude im Beaux-Arts-Stil auf der 5th Avenue als Haus der Lehre und der Gelehrten wiederbeleben. Chipperfield hatte eine Ausschreibung Berlins gewonnen und renoviert das Palais in bester Lage gegenüber dem Metropolitan Museum am Central Park in den kommenden Jahren für 20 Millionen Euro. Das repräsentative Gebäude mit der Hausnummer 1014 diente lange als Hauptsitz des Goethe-Instituts in New York. Nun soll ein Zentrum für transatlantische Begegnungen daraus erwachsen. Künftig sollen Stipendiaten und Forscher an dem Ort leben und arbeiten, der zugleich als Veranstaltungsort dient.

Schausteller zuversichtlich: Weihnachtsmärkte können stattfinden Die bekannten Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen können in diesem Jahr nach Kenntnis des Schaustellerbundes alle stattfinden. Die Märkte würden jeweils in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern geplant, sagte Albert Ritter, der Vorsitzende des Deutschen Schaustellerbundes, der Deutschen Presse-Agentur. Auch mit Blick auf die für Ende Oktober angekündigte neue Corona-Schutzverordnung äußerte sich Ritter zuversichtlich. "Wir sind bester Dinge, dass es aus unserer Sicht keine Verschlechterung gibt", sagte der Schausteller-Präsident. Man sei laufend in Kontakt mit den NRW-Ministerien für Gesundheit und Wirtschaft. Die NRW-Weihnachtsmärkte haben in normalen Jahren mehrere Millionen Gäste und sind wichtig für Tourismus und Einzelhandel. Viele Besucher reisen extra aus den Niederlanden und Belgien an.

Europäischer Kinderfilmpreis in Chemnitz verliehen Der Europäische Kinderfilmpreis geht an den belgischen Regisseur Olivier Pairoux für seinen Film "Spaceboy". Der Preis wurde im Rahmen des 26. Internationalen Kinderfilmfestivals "Schlingel" in Chemnitz verliehen. Der Siegerfilm habe mit seiner besonderen Story sowie mit einem aufgeweckten Hauptdarsteller und passender Musik überzeugt, erklärte die europäische Kinderfilmjury, die mit 14 Kindern aus sechs Ländern besetzt war. Insgesamt wurden 23 Preise verliehen, darunter viele sogenannte "Supporting Awards", die etwa einen Ankauf, die Synchronisation oder den Vertrieb ermöglichen. In den vergangenen sieben Tagen wurden 193 Filme aus fast 50 Ländern präsentiert. Dafür kamen 17.000 Zuschauer in die sieben Spielstätten.

Sczuka-Preise für Hörspiel verliehen Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr hat der SWR seinen Karl-Sczuka-Hörspielpreis diesmal zweifach verliehen. SWR-Intendant Kai Gniffke überreichte die Preise im Rahmen der Donaueschinger Musiktage an die schwedische Komponistin und Performerin Hanna Hartman (2021) und an den französischen Komponisten Frédéric Acquaviva (2020). Hartman erhielt die Ehrung für ihr Hörstück "Fog Factory", das sich nach Ansicht der Jury durch eine eigene akustische Sprache voller Poesie auszeichnet. Acquaviva bekam den Preis für sein Werk "ANTIPODES for voices and dead electronics". Die Jury sah in der vielschichtigen Arbeit, die ihre Inspirationen aus der klassischen Avantgarde bezieht, ein provokantes Zeichen vor dem Hintergrund der heutigen Hörlandschaft. Der Preis, der seit 1955 vergeben wird, gilt als eine der international bedeutendsten Auszeichnungen für Radiokunst.

Unbekannter Entwurf von Asterix-Schöpfer Goscinny entdeckt Die Tochter und Erbin von "Asterix"-Co-Schöpfer René Goscinny hat bei der Sichtung von Dokumenten einen unbekannten Textentwurf ihres Vaters entdeckt. Bei dem Fragment mit dem Arbeitstitel "Asterix im Zirkus" handle es sich um "20 Seiten, ein halbes Album", bestätigte Anne Goscinny dem "Spiegel". Eine mögliche Vollendung und Veröffentlichung der Geschichte nannte sie "ein wunderbares Abenteuer". Ihr Vater habe kurz vor seinem Tod an dem Text gearbeitet, vermutlich hätte er nach "Asterix bei den Belgiern" erscheinen sollen, berichtete die 53-Jährige. Eines Tages werde sie seine Vollendung zusammen mit dem Verlag Hachette Livre angehen, sagte sie. Goscinny war 1977 überraschend an einem Herzinfarkt gestorben, Zeichner Albert Uderzo übernahm daraufhin auch das Texten. Inzwischen werden die "Asterix"-Abenteuer von Jean-Yves Ferri und Didier Conrad getextet und gezeichnet.

Russland feiert erstmals landesweit Vatertag In Russland ist zum ersten Mal landesweit Vatertag gefeiert worden. Staatschef Wladimir Putin hatte den erst vor gut zwei Wochen per Erlass für eine höhere Wertschätzung von Männern in der Familie festgelegt. In der Hauptstadt Moskau gab es am Sonntag spezielle Angebote für Väter. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden kostenlose Führungen, Vorträge oder Diskussionsrunden organisiert. 1998 wurde in Russland bereits der Muttertag eingeführt, der am letzten Sonntag im November gefeiert wird. In einigen Regionen wird der Vatertag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge schon seit gut 20 Jahren gefeiert. Nun gilt er landesweit. Mit dem Tag solle die Familie als Institution gefestigt werden, hieß es zur Begründung. Putin hatte erst im vergangenen Jahr in der Verfassung verankern lassen, dass in Russland eine Ehe nur als Bündnis zwischen Mann und Frau akzeptiert wird.

"aspekte"-Literaturpreis geht an Ariane Koch Den "aspekte"-Literaturpreis des ZDF erhält in diesem Jahr Ariane Koch für ihren Debütroman "Die Aufdrängung". Koch werde die Auszeichnung auf Frankfurter Buchmesse überreicht, teilte der Sender mit. Der "aspekte"-Literaturpreis ist mit 10.000 Euro dotiert und gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für deutschsprachige Erstlingsprosa. Der Roman "Die Aufdrängung" überzeuge als hochdiffiziles Sprachbild, erklärte die Jury: Eine Frau ringe mit einem ungebetenen und unbekannten Gast sowie der Projektionsfläche ihrer selbst, die diese Auseinandersetzung ihr eröffnet. "In Kochs leichter, präziser und doch traumsicherer Sprache entstehen so Szenen, die - wie im absurdem Theater - erst gar keinen und dann einen gewaltigen Sinn zu ergeben scheinen", heißt es in der Jury-Begründung.

Filmteam kehrt nach Dreh auf Raumstation ISS zurück Russische Filmemacher sind in einer Sojus-Kapsel von Dreharbeiten auf der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt. Zusammen mit dem Kosmonauten Oleg Nowizki landeten die Schauspielerin Julia Peressild und der Regisseur Klim Schipenko am Sonntagmorgen in der kasachischen Steppe - nach einem etwa dreieinhalbstündigen Trip von der ISS. Peressild und Schipenko waren am 5. Oktober zu einem zwölftägigen Aufenthalt in der Raumstation aufgebrochen, um Teile des Films "Wysow" (Herausforderung) zu drehen. Darin fliegt eine von Peressild gespielte Chirurgin zu einer Weltraumstation, um ein Crewmitglied zu retten, das dringend eine Operation benötigt. Der Kosmonaut Nowizki, der sechs Monate in der Raumstation zubrachte, spielt in dem Film selbst mit - er verkörpert den kranken Kosmonauten.

Streik in der US-Film- und Fernsehbranche abgewendet Mit einem Durchbruch beim Streit um Ruhezeiten und Entlohnung ist in den USA ein landesweiter Streik in der Film- und Fernsehbranche abgewendet worden. Die Gewerkschaft IATSE hatte mit einer Arbeitsniederlegung ihrer 60.000 Mitglieder gedroht. Nach tagelangen Verhandlungen einigten sich Vertreter der Gewerkschaft sowie von Studios und Unternehmen der Unterhaltungsbranche vor Ablauf der Streikfrist auf einen Vertrag mit drei Jahren Laufzeit. Die Gewerkschaft vertritt unter anderen Kameraleute, Bühnenbildner, Tischler und Stylisten. "Das ist ein Hollywood-Ende", sagte Gewerkschafts-Chef Matthew Loeb. Die Mitglieder seien standhaft geblieben. Die Mitarbeiter von Film- und Fernsehproduktionen müssen noch abstimmen, um die Einigung durchzuwinken, doch der Streik ist damit abgewendet.

Macron gedenkt der Opfer eines Polizei-Massakers Als erster französischer Präsident hat Emmanuel Macron der Opfer eines von der Polizei verübten Massakers an algerischen Demonstranten im Jahr 1961 gedacht.

Es handele sich um "unverzeihliche Verbrechen für die Republik", erklärte der Elysée-Palast. Die Tragödie sei lange vertuscht worden. Macron hielt keine Rede, sondern sprach am Samstagabend nach einer Schweigeminute und einer Kranzniederlegung mit Angehörigen der Opfer. Vor 60 Jahren waren Tausende algerisch-stämmige Einwanderer in Paris auf die Straße gegangen, um für die Unabhängigkeit Algeriens zu protestieren. Bei der blutigen Niederschlagung der Demonstration wurden viele Menschen getötet. Historiker sprechen von Dutzenden oder gar Hunderten Toten.

Europäischer Kinderfilmpreis für «SpaceBoy» Beim diesjährigen internationalen Kinderfilmfestival «Schlingel» geht der mit 12 500 Euro dotierte Europäische Kinderfilmpreis nach Belgien an Regisseur Olivier Pairoux. Das teilten die Veranstalter in Chemnitz mit. In dem Film «SpaceBoy» baut der eigenwillige und etwas verrückte Jim zusammen mit Emma für einen Schulwettbewerb einen Heißluftballon. Sie wollen beweisen, dass alles möglich ist, wenn man an sich glaubt. Allerdings stellt nicht nur Emmas fragile Gesundheit das Vorhaben auf die Probe. Ein Film aus Bangladesch mit dem Titel «Rickshaw Girl» gewann danach den Hauptpreis der Sächsischen Landesmedienanstalt. Um Geld für ihre Familie zu verdienen, gibt sich das Mädchen Naima als Junge aus und wird Rikschafahrer. Auch Preise für den besten Animationsfilm sowie Publikumspreise und Preise der Kinder- und Jugendjury wurden vergeben. Im Wettbewerb standen insgesamt 77 Lang- und 116 Kurzfilme.

Gerd Ruge im Alter von 93 Jahren gestorben Der langjährige ARD-Korrespondent Gerd Ruge ist im Alter von 93 Jahren in München gestorben. Ruge war unter anderem Korrespondent und leitete das Politmagazin "Monitor". WDR-Intendant und ARD-Vorsitzender Tom Buhrow nannte Ruge eine der "großen Reporterpersönlichkeiten der ersten Stunde". Der gebürtige Hamburger Ruge begann seine berufliche Karriere 1949 als Redakteur beim damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk in Köln. 1956 ging er als erster ständiger Korrespondent aus der Bundesrepublik für die ARD nach Moskau. 1964 wurde er USA-Korrespondent der ARD in Washington. Anfang der 70er Jahre übernahm er als ARD-Chefkorrespondent die Leitung des Bonner WDR-Studios, bevor er von 1977 bis 1981 als ARD-Hörfunkkorrespondent erneut in Moskau arbeitete. Nach sechs Jahren Leitung des Moskauer ARD-Studios ging Gerd Ruge am 1. September 1993 in den Ruhestand. Er arbeitete weiter als freier Journalist und produzierte Reisereportagen unter dem Titel "Gerd Ruge unterwegs".

Jacob-Grimm-Preis für Herta Müller Die Schriftstellerin Herta Müller hat den diesjährigen Kulturpreis Deutsche Sprache erhalten. Die 68-Jährige nahm den mit 30.000 Euro dotierten Jacob-Grimm-Preis in Kassel entgegen, hieß es in einer Mitteilung. Sie ist die erste Literaturnobelpreisträgerin in der Reihe der Preisträger. Müller, die in Rumänien aufwuchs und 1987 in die Bundesrepublik ausreisen konnte, sprach in ihrer Dankesrede unter anderem über die Verhöre, die sie unter der kommunistischen Herrschaft über sich ergehen lassen musste: «Wörter haben im Verhör das schwerste Gewicht», so Müller. Man sei an sie gebunden wie an der Leine an einem Pflock. Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird seit 2001 jährlich von der in Baden-Baden ansässigen Eberhard-Schöck-Stiftung und dem in Dortmund beheimateten Verein Deutsche Sprache (VDS) vergeben. Ort der Verleihung ist stets Kassel. Dort begannen die Brüder Jacob (1785-1863) und Wilhelm (1786-1859) Grimm mit ihren Arbeiten zur deutschen Grammatik und zum deutschen Wörterbuch.

Prix Europa für zwei belarusische Journalistinnen Am Freitagabend wurden im Rahmen der "PRIX EUROPA"-Awards in Potsdam die besten europäischen Digital-Media-, Radio- und TV-Produktionen des Jahres ausgezeichnet. Höhepunkt war die Vergabe des Titels European Journalist of the Year an zwei in Belarus inhaftierte Journalistinnen. Geehrt wurden die 27-jährige Katsiaryna Andreyeva und ihre 23 Jahre alte Kamerafrau Darya Chultsova. Beide wurden zu einer zweijährigen Haftstrafe in einem Arbeitslager verurteilt, weil sie per Livestream von einer Protestveranstaltung gegen den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko berichtet hatten. Die Laudatio hielt der türkische Journalist Can Dündar, der 2017 selbst mit dem Ehrentitel ausgezeichnet worden war und der für seine journalistische Arbeit in der Türkei in Haft saß. Insgesamt gingen 15 Preise in zwölf Länder. Michel Abdollahi, Manuel Daubenberger und Felix Meschede dürfen sich über den Preis für die "beste TV-Investigation" freuen. Die NDR-Produktion "Planet ohne Affen" sucht nach den Hintermännern des illegalen Handels mit Menschenaffen.