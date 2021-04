Kulturnachrichten

Freitag, 2. April 2021

Eurovision Song-Contest doch mit Publikum Der Eurovision Song-Contest (ESC) soll im Mai in Rotterdam doch mit Publikum stattfinden - zumindest mit einer begrenzten Zahl. Das teilten die niederländischen Organisatoren mit. Die Regierung in Den Haag hatte zuvor angekündigt, dass der ESC zum Testfall gemacht werde. Im Rahmen eines Forschungsprojektes solle untersucht werden, ob und wie in Corona-Zeiten Ereignisse mit Publikum sicher organisiert werden können. Bei allen neun Shows - sechs öffentliche Proben, zwei Halbfinale und das große Finale vom 18. bis 22. Mai - sollen jeweils bis zu 3500 Zuschauer zugelassen werden. Nur Fans mit negativem Corona Test-Ergebnis können teilnehmen. Die Niederlande sind seit Dezember im Lockdown. Darum ist unklar, ob wegen der Reisebeschränkungen nur Niederländer anwesend sein können. Der Eurovision Song-Contest war wegen der Pandemie im vergangenen Jahr erstmals in seiner Geschichte abgesagt worden.

Italiens Polizei spürt von Nazis gestohlenes Gemälde auf Italiens Polizei hat ein während der Nazi-Zeit in Frankreich einer jüdischen Familie gestohlenes Ölgemälde aufgespürt und den rechtmäßigen Eignern zurückgegeben. Das teilte die Carabinieri-Einheit, die für den Schutz des kulturellen Erbes zuständig ist, am Donnerstag in Monza in der Lombardei mit. Das Werk aus dem 17. Jahrhundert sei nach längeren Ermittlungen in der Wohnung eines Antiquars in Padua gefunden worden. Der Name des Gemäldes wurde mit "Loth avec ses deux filles lui servant à boire" (etwa: Lot mit seinen beiden Töchtern, die ihm zu trinken geben) angegeben. Es werde dem französischen Künstler Nicolas Poussin (1594 bis 1665) zugeschrieben. Wie die Carabinieri berichteten, hatten Nachfahren der früheren Besitzer 2020 den Diebstahl durch deutsche Besatzungstruppen 1944 angezeigt. Das Werk sei in den vergangenen Jahren mehrmals durch Europa transportiert worden, unter anderem zu Messen in Belgien und in den Niederlanden. Es sei dann in Italien beschlagnahmt und den Nachfahren der Eigner übergeben worden.

Journalistenverband fordert Klage gegen Polen Der Deutsche Journalisten-Verband hat die EU-Kommission aufgefordert, in ihre Klage gegen die polnische Justizreform auch die Einschränkungen der Pressefreiheit in Polen aufzunehmen. Der DJV-Vorsitzende Überall sagte in Berlin, die polnischen Medien seien inzwischen genauso unfrei wie die Einrichtungen der Justiz. Die Entscheider des öffentlichen Rundfunks in Polen seien durchweg Gefolgsleute der regierenden PiS-Partei. Die Pressefreiheit sei kein Grundrecht zweiter Klasse, so Überall. Die EU-Kommission hatte am Mittwoch angekündigt, die Regierung in Warschau vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen, da diese an ihrem umstrittenen Justizgesetz festhält. Die EU sieht die Unabhängigkeit der Gerichte in dem Mitgliedsstaat in Gefahr.