Kulturnachrichten

Sonntag, 13. Oktober 2019

Europäischer Kinderfilmpreis geht nach Estland Beim internationalen Kinder- und Jugendfilmfestival "Schlingel" in Chemnitz ist der mit 12.500 dotierte Europäische Kinderfilmpreis nach Estland vergeben worden. Der Streifen "Zaubereulenwald" in der Regie von Anu Aun überzeugte laut Jury durch einzigartige Aufnahmen von bedrohten Tierarten, wie die Jury mitteilte. Ausgezeichnet wurde auch die französisch-belgische Produktion "Lügen haben kurze Beine" in der Regie von Julien Rappeneau. Nach Angaben der Veranstalter kamen 25.000 Besucher zu dem Festival, das seit 1996 stattfindet.

Ahmad Mansour mit Menschenrechtspreis geehrt Der Psychologe und Publizist Ahmad Mansour ist in Köln mit dem Menschenrechtspreis der Gerhart und Renate Baum-Stiftung geehrt worden. Mansour sei ein Mensch, "der sich unermüdlich als visionärer Brückenbauer für die Demokratie in unserer Integrationsgesellschaft" engagiere, begründete die Stiftung die mit 10.000 Euro dotierte Ehrung. Der Publizist setze sich mit verschiedenen Initiativen und Projekten für den Kampf gegen Extremismus ein. Mansour plädiert für eine innere Reform des Islam und ist Mitbegründer der "Initiative Säkularer Islam". 2017 gründete der 1976 in einem arabischen Dorf in Israel geborene und seit 2004 in Deutschland lebende Autor mit seiner Frau Beatrice Mansour die Gesellschaft "Mind Prevention", eine Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention.

Dresden gibt über 12.700 Ausstellungsstücke zurück Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben im Zuge der Provenienzforschung bisher mehr als 12.700 Stücke aus ihren Museen an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.

Darunter waren fast 660 Objekte der sogenannten NS-Raubkunst. Wie der Leiter des Forschungsprojekts "Daphne", Gilbert Lupfer, der Deutschen Presse-Agentur erläuterte, sind darunter auch über 8.100 Werke, die im Zuge von DDR-Unrecht in die Sammlungen kamen. Sie gingen nach genauer Prüfung an die früheren Besitzer zurück. In dem Projekt klären die Kunstsammlungen seit 2008 die Herkunft der seit 1933 erworbenen Ausstellungsstücke und erfassen ihre Bestände elektronisch.

Jane Fonda bei Klima-Protest festgenommen Die US-Schauspielerin Jane Fonda ist bei einem Klima-Protest am Freitag in Washington kurzzeitig festgenommen worden, weil die Demonstration nicht genehmigt war. In einer Videobotschaft erklärte sie: "Ich habe entschieden, mein Leben auf den Kopf zu stellen und für vier Monate nach Washington DC zu ziehen, um mich auf den Klimawandel zu konzentrieren." Wie die schwedische Fridays-for-Future-Initiatorin Greta Thunberg gesagt habe, handele es sich um eine Krise. "Wir müssen uns verhalten, als ob unser Haus brennt - denn so ist es." Fonda hatte den Protest mit einer Gruppe von Klimaschutz-Aktivisten unter dem Motto "Fire Drill Fridays" organisiert. "Fire Drill" bedeutet Brandschutzübung. Diese Brandschutzübungen sollen nun jeden Freitag vor dem Kapitol stattfinden.

Schwedische Akademie: Frühere Vorsitzende gestorben Die Literaturwissenschaftlerin Sara Danius, frühere Vorsitzende der Schwedischen Akademie, ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Sie war die erste Frau, die den Träger des Literaturnobelpreises verkündete. Danius war 2015 an die Spitze der Akademie gerückt, die den Literaturnobelpreis vergibt. Im Zuge des Akademie-Skandals um sexuelle Belästigung legte sie im April 2018 den Posten nieder, im Februar 2019 verließ sie die Akademie. Im Jahr 2014 machte sie eine Brustkrebserkrankung öffentlich.

Eike Schmidt kann als Uffizien-Direktor weitermachen Nach seiner umstrittenen Absage als Chef des Kunsthistorischen Museums in Wien darf der Deutsche Eike Schmidt als Direktor der Uffizien in Florenz weitermachen. Schmidt könne zusammen mit anderen ausländischen Direktoren weitere vier Jahre in Italien bleiben, erklärte der italienische Kulturminister Dario Franceschini am Samstag auf Twitter. Schmidt hatte dem Museum in Wien überraschend wenige Wochen vor dem geplanten Amtsantritt abgesagt, obwohl der Wechsel von Florenz nach Wien seit zwei Jahren feststand. In Österreich hatte das Irritationen ausgelöst. Die Absage begründete er mit persönlichen Motiven und einer neuen Konstellation in der italienischen Kulturpolitik, die ihm das Bleiben aussichtsreich erscheinen lasse. Der in Freiburg geborene Schmidt hatte vor vier Jahren bei der Gemäldegalerie in Florenz begonnen.